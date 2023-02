Rivera también rechaza límite a 0.1% en gasto para comunicación social

El presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez dio a conocer que se sumó a la acción de inconstitucionalidad que la Asociación de Alcaldes de Ciudades Capitales presentó en contra de la reforma a la Ley General de Comunicación Social por considerar que viola la autonomía de los ayuntamientos en el ejercicio del gasto público.

La controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) limita a que solo destinen el 0.1 por ciento del presupuesto a comunicación social.

Rivera Pérez aseguró que al recurso legal se sumaron ediles de otras fuerzas políticas, como Movimiento Ciudadano y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), aunque se desconoce si hay morenistas sumados.

El alcalde panista opinó que al aprobar esta iniciativa del Poder Ejecutivo, el Congreso de la Unión impuso un porcentaje para el gasto de los órdenes de gobierno en temas de comunicación, lo que representa una violación al artículo 115 de la Constitución, que habla de la autonomía que gozan municipio, estado y federación en sus decisiones, incluyendo el destino del gasto público.

«Hay órdenes de gobierno que hay que respetarse. El federal, estatal y municipal; la misma ley constitucional establece la autonomía de gobiernos municipales en diferentes decisiones, entre ellas, el gasto público, es decir, yo no me puedo organizar como gobierno municipal para pedirle al gobierno del estado que lo que tiene que gastar tenga que ser un porcentaje en determinada materia, el gobierno diría que eso no nos corresponde, lo mismo sucede con el municipio»