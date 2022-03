Sandra Cuevas advierte que el asunto no acabará ahí si es vinculada a proceso

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Nieves, advirtió que si el próximo jueves se determina vincularla a proceso, el asunto no acabará ahí, pues a partir de entonces tomará otras decisiones para seguirse defendiendo.

En entrevista con La Razón, Cuevas reiteró que el proceso que enfrenta no es un tema solamente jurídico, sino político, lo que hace que esto se ponga un poco más complicado.

“Sabemos la presión que ejercen sobre el juzgado para ser vinculados a proceso”, dijo.

Y agregó: “Al ser vinculados a proceso, ahí no se acaba esto, sino debemos seguirnos defendiendo, vamos a ver qué pasa el jueves, y ya de ahí partimos a tomar otras decisiones”.

Cuevas Nieves destacó que la persecución política en su contra “es muy evidente”, ya que se le hicieron cuatro invitaciones para que ella formará parte de Morena. Sin embargo, las rechazó.

“Yo dije que no, muchas gracias, que estaba yo mejor aquí y que le iba a servir más a la gente en donde estoy actualmente, con la alianza. Después de esto decido trabajar de manera coordinada; sin embargo, ellos a la primera oportunidad que tuvieron pasó este tipo de cosas, este montaje”.

«Ni siquiera he tenido ningún acercamiento con ellos, no me interesa en lo absoluto, porque no me gusta la gente falsa, no me gusta la gente mentirosa, entonces eso no ha pasado ni va a pasar».

Sandra Cuevas Nieves

Alcaldesa de Cuauhtémoc

La funcionaria resaltó que “unas diferencias” que tuvo con dos policías se convirtió en un “show total, absoluto”, ya que primero, las autoridades la acusaban por privación de la libertad, pero después quedó fuera ese delito para imputar otros: robo, abuso de autoridad y discriminación.

Explicó que “un indicio” de que estas “artimañas” se usaron para que el partido guinda pueda recuperar la alcaldía, fueron las medidas cautelares que la jueza le dictó sin siquiera valorar sus pruebas ni escuchar su versión.

Por otra parte, Cuevas Nieves destacó que hasta ahora no ha tenido ningún acercamiento con los policías, quienes el pasado 11 de febrero la demandaron y por lo que se inició el proceso en su contra.

“Ni siquiera he tenido ningún acercamiento con ellos, no me interesa en lo absoluto, porque no me gusta la gente falsa, no me gusta la gente mentirosa, entonces eso no ha pasado ni va a pasar”, dijo.

Sobre la posibilidad de que se tomen otras medidas o se inicien movilizaciones para defender su permanencia en el cargo, Cuevas explicó que por ahora, esperarán a conocer la resolución de la jueza, ya que, dijo, no tiene previsto “otro escenario” que no sea la solución de su caso por la vía jurídica, este jueves.

El lunes, la jueza Elma Maruri Carballo dictó medidas cautelares en contra de la funcionaria y otros tres servidores públicos de la administración local, entre las que destacan la prohibición para salir del país sin autorización y suspensión temporal de su cargo.

La suspensión se mantendrá al menos hasta este jueves, cuando se realice la continuación de la audiencia de la funcionaria, luego de que la alcaldesa solicitó la duplicidad del plazo para que se defina su situación jurídica.

Los delitos por los que se le acusa no ameritan prisión preventiva oficiosa, pero la Fiscalía puede solicitar a la jueza esta medida cautelar.

Monreal advierte que no lo hincarán

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, aseguró que la suspensión temporal de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, fue una decisión política, no democrática, en la que el Poder Judicial local se ha visto reducido a un órgano de consigna.

Dijo que no hay un precedente sobre una situación de este tipo en la Ciudad de México, por lo que consideró preocupante la condición del Estado de derecho en la capital y el uso de un “golpe judicial” para un “desplazamiento no democrático”.

“Soy hombre de fe, creo en Dios, pero también creo en la justicia terrenal. Me da mucha pena ver al Poder Judicial local reducido a órgano de consigna. Seguramente es una decisión política, no jurídica, y lamentablemente es un desplazamiento no democrático de una gente que fue elegida democráticamente”, declaró.

El senador zacatecano evitó señalar a algún responsable de haber tomado la decisión política de suspender temporalmente a Sandra Cuevas.

«Estoy muy consciente de lo que está pasando y he decidido resistir, porque me asiste la razón, la razón moral. No me tiran, me pueden doblar, pero no me van a hincar. Estoy tranquilo, repito, muy consciente de lo que está pasando». Ricardo Monreal

Líder de la Jucopo del Senado

“No quiero mencionar a nadie, porque no deseo confrontarme con nadie (…) Pero no me voy a separar, no me voy a apartar de mis causas, a pesar de que incomode adentro de mi organización política el que sea tan claro en mis convicciones; no obstante que les incomode, voy a seguir luchando y por eso le deseo que salga todo bien a la alcaldesa de Cuauhtémoc”, señaló.

Monreal confió en que quien sea responsable de estas acciones reflexione y desista de su decisión en contra de Cuevas, porque recordó que incluso hay jurisprudencia que establece que el Poder Judicial no puede suspender o destituir a un funcionario electo democráticamente.

“Deseo que quien tomó la decisión reflexione en el daño tan profundo que le causa a la democracia. Hay jurisprudencia y hay resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en donde el Poder Judicial no está facultado para cesar, suspender o destituir a quien fue electo democráticamente. Llamo a la cordura; ojalá se puedan sentar las partes, buscar un acuerdo institucional”, manifestó.

Cuestionado respecto a si es un “golpe político” en su contra, el también coordinador de Morena en el Senado remarcó que tiene claridad de la etapa que vive y está decidido a resistir.

“Estoy muy consciente de lo que está pasando y he decidido resistir, porque me asiste la razón, la razón moral. No me tiran, me pueden doblar, pero no me van a hincar. Estoy tranquilo, repito, muy consciente de lo que está pasando”, enfatizó el senador, a cuyo grupo político se ha vinculado a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas.

El caso Sandra Cuevas “no es personal ni político”: Sheinbaum

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, negó que la suspensión de Sandra Cuevas como alcaldesa de Cuauhtémoc sea un asunto personal o político.

Por el contrario, indicó que el caso está en manos de la justicia y del Poder Judicial.

Tras ser cuestionada sobre si la administración capitalina hizo uso del caso como un “arma política” para que Morena recupere la alcaldía más importante de la capital, como advirtió la oposición, la mandataria indicó que eso es “falso, absolutamente falso. Ustedes saben lo que ocurrió con la alcaldesa y los policías. A partir de ahí ellos presentan una denuncia, y hoy está en manos de la justicia, nosotros no determinamos el actuar de un juez o de una jueza”.

Sobre las declaraciones de Cuevas Nieves, Sheinbaum Pardo manifestó que ella “tiene derecho a decir lo que piensa”. Sin embargo, se trata de un asunto judicial, por lo que será ahí donde se determine, y recordó que la investigación que se inició en su contra derivó de las denuncias que presentaron dos mandos de la policía auxiliar ante las autoridades.

“En mi caso, ¿qué es lo que tengo que decir? Que está en manos de la justicia, no es un tema individual, no es un tema personal, no es un tema que tenga que ver con un tema político, es un tema esencialmente judicial”, manifestó.

«Es falso, absolutamente falso. Ustedes saben lo que ocurrió con la alcaldesa y los policías. A partir de ahí ellos presentan una denuncia, y hoy está en manos de la justicia, nosotros no determinamos el actuar de un juez o de una jueza».

Claudia Sheinbaum

Jefa de Gobierno de la CDMX

El lunes, la jueza de control, Elma Maruri Carballo suspendió temporalmente, durante tres días, a Sandra Cuevas de su cargo, como parte de una serie de medidas cautelares dictadas durante la audiencia que tuvo lugar este lunes en el Reclusorio Norte.

En su ausencia, al menos hasta el día de mañana, cuando continúe la audiencia de la servidora pública, el encargado del despacho será el director general de Gobierno, José Guadalupe Medina.

En rueda de prensa junto al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, la Jefa de Gobierno advirtió que mientras tanto, desde su administración se seguirá trabajando con la alcaldía “de la misma manera” con la que se ha hecho hasta ahora.

“Nos vamos a seguir coordinando como en cualquier de las otras 15 alcaldías”.

La mandataria explicó que lo que marca la Constitución, en caso de que el próximo jueves se ordene la separación definitiva de la alcaldesa, será que si se cumplen 60 días sin titular al frente -debido a que Sandra Cuevas no ha cumplido los dos años frente a su puesto-, se tendría que convocar a unas nuevas elecciones. Sin embargo, indicó, habrá que esperar a la sentencia de la jueza.

La Fiscalía capitalina inició una carpeta de investigación en contra de Cuevas, luego de que el 11 de febrero dos mandos de la policía auxiliar la denunciaron por abuso de autoridad y otros delitos en su agravio.

En otros temas, la titular del ejecutivo local dio a conocer que ayer sostuvo una reunión en Palacio Nacional para revisar el tema de conectividad de la capital del país hacia el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que se inaugura el 21 de marzo.

La mandataria detalló que se han realizado trabajos de pavimentación, pintura de murales y otras acciones en avenidas por donde se transitará para llegar al aeropuerto.

Entre las obras que se han realizado hasta el momento, señaló la ampliación de carriles y la colocación de muros de contención en la carretera México-Pachuca, trabajos que se han concretado de manera conjunta con el municipio mexiquense de Nezahualcóyotl.

Oposición acusa “acción arbitraria”

Los dirigentes nacionales de los partidos que conforman la alianza Va Por México establecieron que las medidas dictadas en contra de Sandra Cuevas son “una acción arbitraria del Poder Judicial en la Ciudad de México en contra de una alcaldesa que ganó en las urnas”.

En un pronunciamiento conjunto, los dirigentes nacionales de PAN, PRI y PRD señalaron: “Es un hecho de enorme gravedad que no debe permitirse, ya que sienta un precedente muy peligroso para nuestra convivencia democrática, y podrá dar pie a que en cualquier momento pretendan destituir de su encargo a otros gobernantes de la ciudad o en cualquier parte del país tan sólo por no pertenecer al partido de la Jefa de Gobierno”.

Agregaron: “La Jueza Carballo ni siquiera tomó en cuenta el principio de la presunción de inocencia de la acusada, como tampoco escuchó sus argumentos, ni valoró las pruebas ofrecidas, para tomar esa medida absurda y desproporcionada”.

El pronunciamiento fue firmado por los dirigentes nacionales Marko Cortés, del PAN; Alejandro Moreno, del PRI y Jesús Zambrano del PRD.

Además fue respaldado por los líderes de las bancadas en San Lázaro: Rubén Moreira, del PRI; Luis Espinosa Cházaro, del PRD y Jorge Romero, del PAN.

En tanto, en entrevista con La Razón, la secretaria general del PAN, Cecilia Patrón Laviada, dijo que es lamentable la persecución en contra de la oposición y aclaró que uno de los motivos de ello es la pérdida de la capital, que es el bastión de los simpatizantes del Presidente.

“Quieren presionar al Poder Judicial con malas mañas, ya que les dolió mucho perder la Ciudad de México, y hasta el momento lo traducen en persecución política con los alcaldes”, aseveró.

La también diputada federal detalló que la alcaldesa de Cuauhtémoc lo único que está haciendo es trabajar, ya que si bien la han suspendido, en otras situaciones más fuertes, como la Línea 12, no ha pasado nada.

A su vez, el senador independiente, Emilio Álvarez Icaza, afirmó que esta acción de remover a una persona electa en las urnas por la vía de la suspensión sienta un precedente grave que incluso “hace palidecer el desafuero”.

“Puede haber un proceso judicial, puede haber investigaciones, incluso puede uno estar o no de acuerdo, pero lo que manifiesta es que hay una operación de Estado”, apuntó.

Con información de La Razón

Foto: Twitter

