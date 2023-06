Sandra Ortiz, nueva directora de Comunicación Social del TSJ

Sandra Ortiz Vela llegó a la dirección de Comunicación Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Puebla.

Sandra Ortiz Vela es licenciada en Organización Turística Internacional por el Instituto Angloamericano de Puebla y en los últimos años se ha dedicado a la conducción en la televisión.

Desde noviembre pasado, en Intolerancia Media Group, es entrevistadora del programa “Fuera Máscaras” con Enrique Núñez, director general de dicha casa editorial.

La comunicadora comenzó a trabajar en Telecable, después en el Sol de Puebla como asistente y redactora.

Tras años en el medio, decidió integrarse a la televisión en la conducción de noticias en los programas “Hechos para Despertar” y “Hechos AM Puebla” en Tv Azteca.

“Fui a proponer la sección de espectáculos y cultura, donde yo podría escribir y reportear. Me aceptaron y al mes me ofrecieron conducir las noticias, fue un cambio duro, pero aprendí mucho. Me puse a estudiar y a leer sobre temas que no dominaba. Me levantaba a las dos de la mañana para leer”

Sandra Ortiz Vela

Declaró en 2022 a Milenio Puebla.