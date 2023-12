¡Santa Claus le dio un beso a mamá! 5 canciones imperdibles en Navidad

En esta época del año es costumbre escuchar canciones que usualmente no se tocan en otros meses, ya que son clásicas de las fiestas decembrinas. En México los villancicos son una tradición que no pueden faltar en las posadas o en la noche del 24 de diciembre, por lo que te decimos que canciones no pueden faltar en tu fiesta navideña.

1° El Burrito Sabanero

La canción fue compuesta por el músico venezolano, Hugo Blanco en 1972. El título hace referencia a la Gran Sabana, un atractivo natural de Venezuela.

Originalmente, el tema fue grabado por el vocalista Simón Narciso Díaz Márquez, popularmente conocido como Tío Simón; sin embargo, tras su fallecimiento, la melodía se grabó por segunda ocasión por el grupo infantil «La Rondallita«, siendo ésta la versión la que todos conocemos.

2° Ven a mi casa esta navidad

Es una de las melodías más sonadas durante esta época del año, fue compuesta por el argentino Luis María Aguilera Picca, mejor conocido como Luis Aguilé en el año 1969.

Esta canción logró tener tanto éxito que en los siguientes 10 años después de su lanzamiento fue la canción más sonada en radios de toda Latinoamérica cada navidad.

3° Noche de Paz

es un célebre villancico austriaco donde la letra original fue escrita en alemán en 1816 por el sacerdote austriaco Joseph Mohr y la música por el maestro de escuela y organista austriaco Franz Xaver Gruber, y tocada por primera vez en Obendorf Austria.

Fue declarado patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO en 2011.

4° Santa Claus llegó a la ciudad

Fue compuesto en 1932 por John Frederick Coots y Haven Gillespie, e interpretado por primera vez en noviembre de 1934, en el programa de radio de Eddie Cantor en los Estados Unidos.

Se convirtió en un éxito instantáneo con pedidos por 500 mil copias de partituras y más de 30 mil discos vendidos en 24 horas.​

5° Los peces en el río

También conocida como «Pero mira como beben«, es un villancico navideño de autor desconocido, sin tener un registro alguno de su creador.

Sin embargo, lo que sí se sabe es que ha sido muy difundido en España, país donde se originó, y también en Latinoamérica.

Foto: Archivo El Ciudadano México

