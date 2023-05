Por obras en el centro histórico, Segom retira ambulantes

El titular de la Secretaría de Gobernación, Jorge Cruz Lepe, dio a conocer que para el inicio de las obras de rehabilitación se logró el desalojo de más de 300 informales.

En entrevista, el funcionario municipal expuso que un total de 375 vendedores ambulantes fueron retirados de las calles que serán intervenidas del primer cuadro de la ciudad, con una duración de al menos tres meses.

El funcionario municipal aseguró que para el comienzo de este proyecto, con una inversión de 200 millones de pesos, únicamente en las calles 14 y 16 Oriente-Poniente fueron retirados 250 de 375 ambulantes a través del diálogo. Asimismo, precisó que el resto estaban instalados en otras como la 3, 5 y 7 Norte.

Cruz Lepe mencionó que se podrían buscar opciones para reubicar a todos los informales fuera del centro histórico. La primera opción sería el norte de la capital poblana, no obstante, reconoce que esto es difícil debido a los años que algunos de ellos llevan ubicados en el Centro Histórico.

El secretario de la Segom añadió que los ambulantes respetaron los acuerdos a los que supuestamente llegaron, y por ello, aseguró que su presencia no será detectada durante la realización de la obra ni cuando sea concluida.

«Ya no van a regresar y nosotros vamos a tomar la misma determinación que tomamos respecto a la 5 de Mayo, plancha del Zócalo, una vez que se muevan no hay vuelta atrás. Es muy probable que haya una especie de probabilidad en algún otro lugar, reducidos, con otra imagen, con otro esquema, así no se podía»

Jorge Cruz Lepe

Titular de la Secretaría de Gobernación