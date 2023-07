Sheinbaum cumple un mes difundiendo un proyecto de nación

En el día 30 de gira, Claudia Sheinbaum rechazó que las asambleas informativas que realiza sean «proselitismo personal».

Este martes fue recibida por simpatizantes en el aeropuerto de Cancún, ciudad donde realizará una asamblea informativa.

Sobre sus derechos políticos, Sheinbaum dijo que el INE no puede limitar el proselitismo político a favor de un proyecto de nación.

«Lo que no pueden limitar realmente es el proselitismo, no personal, sino de un proyecto, ese es el objetivo de un partido político: seguir convenciendo a gentes para ser parte de su proyecto, entonces no pueden limitar el proselitismo político a favor de un proyecto de nación que es lo que estamos haciendo»

Claudia Sheinbaum

Aspirante presidencial de Morena