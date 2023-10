Sheinbaum defiende su tesis de críticas sobre supuesto plagio

Claudia Sheinbaum, coordinadora nacional de la Cuarta Transformación, defendió su trabajo de tesis, luego de que fueron cuestionadas las citas que utilizó.

Según el investigador Guillermo Sheridan, Sheinbaum copió partes de la tesis “Biomass Stoves: Engineering Design, Development, and Dissemination” (1987) del académico de la Universidad de Princeton Samuel F. Baldwin, las que tradujo, copió y pegó en su trabajo sin las referencias a que obliga el trabajo académico

A través de su cuenta de Twitter, Sheinbaum pidió a sus críticos que leyeran el trabajo académico para que tuvieran certeza de lo que dicen:

“Ahora Guillermo Sheridan, vía Loret de Mola, lanza nuevos alegatos sobre mi tesis de licenciatura. Aquí doy respuesta:

1. Todas las anotaciones señaladas están relacionadas a la referencia en la tesis al trabajo de Baldwin. Destaco que dicho trabajo está claramente citado y referido como pie de página en la tesis.

2. La referencia general al inicio de la sección advierte que la descripción del proceso de combustión está basada en dicho libro y por definición no variará demasiado de la fuente original. El propio Baldwin retoma de forma similar la descripción de este proceso elemental del trabajo de Emmons y Atreya (1982), que a su vez sintetiza otros 34 trabajos, entre ellos el de Bennett.

3. Es claro que quien hizo el análisis de la tesis no es físico. Explico: No hay formas muy diversas de describir un mismo proceso fisicoquímico. La combustión de madera involucra siempre calor, humedad, carbón y ceniza, así como monóxido y dióxido de carbono y por tanto, no existen formas muy diversas para describirlo en sus componentes simples. Sería tanto como decir que si se describe que el agua hierve a 100 grados centígrados a nivel del mar, se requiere una referencia entrecomillada para afirmarlo o se pensaría que se presenta como idea original una idea no propia.

Para recibirse en la licenciatura en Física, Sheinbaum presentó la tesis titulada “Estudio termodinámico de una estufa doméstica de leña para uso rural”, presentada en la Facultad de Ciencias Física de la UNAM en 1988

4. Para más referencia sobre la originalidad del trabajo de tesis remito a un tuit anterior. Lo cito, no vayan a decir que me plagio a mí misma: https://x.com/claudiashein.

5. Le recomiendo leer toda la tesis. Eso sí, no vaya a ser que cuando llegue a la ecuación diferencial encuentre un símbolo como este: “dx” y diga que también es un plagio.

6. No soy de las que normalmente presuma currículums académicos pero en este caso vale la pena mencionarle a esta persona que llegué a ser investigadora titular B del Instituto de Ingeniería de la UNAM, plaza que obtuve por concurso y que fui subiendo de categoría por la evaluación de pares académicos, que llegué a nivel II del Sistema Nacional de Investigadores y fui parte de diversos paneles de Naciones Unidas, entre ellos el IPCC y el CDP, profesora del posgrado de ingeniería, directora de 35 trabajos de tesis, entre licenciatura, maestría y doctorado, editora de revistas especializadas y obtuve, entre otros, el premio joven UNAM en innovación tecnológica y el Jesús Silva Herzog.

7. No señor, no robamos, no mentimos, no plagiamos y nosotros sí amamos al pueblo de México”.

Foto: Twitter

