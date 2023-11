Sheinbaum es quien dirige el movimiento: AMLO

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la virtual candidata al Gobierno de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, es quien dirige los «rumbos del movimiento de la cuarta transformación».

El mandatario nacional reconoció el buen trabajo realizado en la elección de las y los coordinadores morenistas en los nueve estados donde habrá elecciones.

Asimismo, precisó que él ya entregó el bastón de mando, ahora es Sheinbaum Pardo quien preside todo lo relacionado con el movimiento morenista.

«Todo ha salido muy bien. Yo ya entregué el bastón, aunque algunos dicen que no es cierto, no me conocen y además siempre actúan de mala fe, siempre cuestionan (…) no soy hipócrita y estoy muy contento porque ya entregué la dirección del movimiento de transformación a Claudia Sheinbaum»

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México