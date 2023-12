Sheinbaum refuerza unidad con la 4T en gira por Puebla

La precandidata del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Claudia Sheinbaum Pardo, concluyó su gira de tres días en Puebla con mensajes de unidad para los militantes de su partido y las otras fuerzas políticas que la respaldan, para mantener el gobierno del “humanismo mexicano”.

En eventos desde Atlixco y Amozoc, la presidenciable reunió a líderes de partidos políticos locales, exaspirantes a la gubernatura poblana y a cientos de simpatizantes, quienes manifestaron su apoyo para que dé continuidad a la autonombrada Cuarta Transformación.

La presidenciable estuvo flanqueada por Ricardo Monreal Ávila, su coordinador territorial en la precampaña, así como Manuel Velasco Coello, ambos rivales de Sheinbaum en la interna de Morena.

Durante la gira, también atendieron al llamado los seis exaspirantes a la gubernatura con Morena que no salieron favorecidos: Ignacio Mier Velasco, Olivia Salomón Vibaldo, Julio Huerta Gómez, Claudia Rivera Vivanco, Rodrigo Abdala Dartigues y Lizeth Sánchez García.

Ante una plazuela llena, en la cima del cerro de San Miguel en Atlixco, destacó que no hubo rupturas en la entidad luego de que Alejandro Armenta Mier, senador por Puebla, ganó la encuesta para ser coordinador de la Defensa, antesala a la candidatura.

“No hay nada que esté por encima del movimiento de transformación”, aseveró Sheinbaum, al referir que para el 2024 debe concretarse el “plan c” y lograr la mayoría calificada en el Congreso de la Unión.

Al reiterar que “cualquier diferencia es mínima frente a la transformación de la nación”, la precandidata conminó a los morenistas y simpatizantes de Puebla a construir la unidad a nivel municipal, distrital y estatal.

En Amozoc, la presidenciable destacó que Puebla ha puesto “el ejemplo de unidad”, pues este jueves se dio a conocer que Morena concretará la coalición con los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) a nivel local, además de que sumará a dos partidos locales: Fuerza por México y Nueva Alianza.

Sheinbaum afirmó que sumarán a más mexicanos “que quieran ser parte de la transformación”, pues afirmó que en la Cuarta Transformación primero es el proyecto de nación y no los intereses personales.

“Somos un movimiento extraordinario, nos tienen envidia partidos políticos de otros países porque aquí ponemos encima de todo el proyecto de nación y el bienestar, no los intereses personales, aquí no nos vamos a dividir, al contrario, estamos sumando muchos mexicanos que quieren ser parte de la transformación”

La presidenciable reiteró su compromiso de mantener el humanismo en el gobierno federal, como cuando inició el mandato de Andrés Manuel López Obrador, al asegurar que no traicionará al pueblo de Puebla y México.

“Me vengo a comprometer con ustedes que vamos a gobernar con los principios del humanismo mexicano, que no vamos a traicionar, que nosotros, como dicen los principios de morena, no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar”