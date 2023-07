Sheridan Mata denuncia amenazas y hostigamiento por parte de deudor alimentario

Sheridan Mata Balderas, integrante del Frente Nacional de Mujeres contra Deudores Alimentarios de Puebla, dio a conocer las amenazas que recibió por parte de Sofía, la presunta pareja sentimental del padre de sus hijas, Said N., quien le “recomendó” dejar de pedir pensión alimentaria para las menores.

La madre de las dos menores indicó que el deudor alimentario por más de cinco años no ha cumplido con sus obligaciones y no se ha hecho cargo de sus hijas.

Esta mañana, Sheridan Mata, acompañada de integrantes del Frente, expuso que Sofía le pidió dejar de molestar a Said N., y le “advirtió” que si no aceptaba el acuerdo del divorcio encausado, atentaría en contra de ella o de las propias niñas.

“Mira Sheridan, ya te habíamos advertido a través de tu familia que dejaras de estar pidiendo pensión para tus escuinclas y sigues sin entender (…) lo único que vas a lograr es que a ti o a alguien de tu familia les pase algo. Tú no me conoces y no sabes lo que yo puedo llegar a hacer cuando alguien no entiende; más te vale que ya te calles y aceptes lo que se te está ofreciendo en el convenio, porque si no, vas a conocer de lo que soy capaz, pinche feminazi resentida” se puede leer en el mensaje enviado por Sofía.

Sheridan Mata informó que su expareja con tal de “evadir” sus responsabilidades, interpuso una demanda por divorcio encausado en su contra, para que, de esta manera, sus hijas se queden “desprotegidas”.

Vanesa, hija de Sheridan y Said N., señaló que las instituciones no deben revictimizar a las personas y no deben desistir de sus casos.

“Al ser funcionarios públicos tienen el derecho de hacer lo que les pidamos, porque finalmente es su trabajo y están ahí para apoyarnos” Vanesa

Además, reiteró que tanto su mamá, su hermana y ella han recibido amanezas y hostigamientos por parte de la actual pareja de su padre a través de sus redes sociales.

“Al juez que le va a tocar en la audiencia le pido que tenga perspectiva de género, al igual que los demás funcionarios públicos”

Defensores públicos revictimizan su caso

Asimismo, Sheridan Mata informó que recibió violencia por parte de la Defensoría Pública, pues la licenciada Ángeles Rosas la revictimizó y la culpó por haber “escogido” como pareja sentimental a Said N.

Además, el licenciado Eduardo Aguirre le recomendó no asistir a la audiencia, pues le indicó que no puede “exigir” derechos que no tiene.

Este miércoles 12 de julio a las 8:30 am se llevará a cabo la primera audiencia sobre el caso de pensión alimentaria que denunció, por lo que pide que el juez Gustavo Torres Parras considere todos los elementos y pueda juzgar con perspectiva de género.

Esto, luego de que en 2021, interpuso una denuncia por violencia física por parte de Said N. Sin embargo, fue desestimada por las autoridades, quienes desecharon las evidencias en donde se mostraban los golpes que recibió por su expareja.

“Lo único que pido es que el juez Gustavo Torres Parras lo haga con perspectiva de género y que no nos deje en el desamparo a mí y a mis infancias” Sheridan Mata

Finalmente, Sheridan Mata informó que impondrá denuncias por las amenazas que recibió este mismo día.

Por: Luis Lozada

Foto: Twitter

