Silvia Pinal dejará terapia intensiva

Silvia Pinal ha mostrado mejoría en su estado de salud y, de acuerdo con su hija Alejandra Guzmán, la primera actriz, quien fue diagnosticada con influenza, dejará el área de terapia intensiva y será trasladada a una habitación.

A la espera de que su madre deje pronto el hospital, Alejandra Guzmán señaló en un reciente encuentro con medios de comunicación que la estrella de “El rey del barrio” ha mostrado avances.

Alejandra Guzmán aseguró que su madre ya respira por sí sola y debido a que se está recuperando, abandonará terapia intensiva para ser trasladada a un cuarto.

“Buenas noticias, la van a pasar a cuarto ya. Acaba de comer muy bien, ya está deglutiendo, por sí misma respirando ya no tiene la mascarilla va muy bien y me da mucho gusto porque poco a poco ella se ha recuperado, es fuerte y van a tener Silvia Pinal todavía. Queremos que vaya poco a poco y nos comentó que la van a pasar al cuarto y vemos cómo va evolucionando para ir a la casa” Alejandra Guzmán

La llamada «reina de corazones» añadió que aún le tienen que seguir expectorando las flemas a su mamá, sin embargo, le están dando terapia respiratoria para que ella empiece a expectorar por sí misma.

“Han sido muchos días, llegó muy mal pero no me le despego, gracias a Dios ahí va. No me le despego, mi jefa, la amo, la adoro, la necesito, la cuido; ella más que nadie lo sabe, no vivo con ella pero ahí estoy” Alejandra Guzmán