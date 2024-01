Silvia Tanús no descarta unirse al equipo político de Armenta

La diputada local, Silvia Tanús Osorio, no descartó sumarse a la campaña del precandidato a la gubernatura de Puebla, Alejandro Armenta, pues dijo que todo dependerá de la función del trabajo que pueda desempeñar en su equipo político.

En entrevista, Silvia Tanús declaró que no ha recibido ninguna invitación para formar parte de la estructura de Alejandro Armenta y no tiene la intención de especular al respecto, no obstante, dijo que si la llama, tendría que analizar para qué la necesita y si puede brindar el servicio.

«No he recibido invitación y la verdad no me gusta especular. Sería cosa de analizar para qué me necesita y si puedo brindar el servicio», comentó la legisladora, quien aclaró que actualmente está retirada de la política partidista.

En ese sentido, reiteró que no cerró su etapa en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para sumarse a otro partido. Asimismo, dijo que seguirá dentro de la política, pero participando en otros ámbitos.

De igual forma, Tanús Osorio agradeció al Revolucionario Institucional por las oportunidades que se le brindaron en 50 años de militancia, y sostuvo que desde el tricolor se construyó el México que se conoce hoy en día.

«Agradezco al PRI todas las oportunidades que me brindó en 50 años de militancia. Que dios los bendiga. Siempre diré que el PRI fue quien construyó el México que tenemos. La historia pondrá a cada quien en el lugar que se merece» Silvia Tanús Osorio

La diputada local anunció el lunes 15 de enero su salida del partido tricolor argumentando que buscará enfocarse en actividades empresariales, y desde entonces dejó claro que no tiene planeado sumarse a Morena.

