Sin análisis de candidatos es porque no les importa el pueblo: Céspedes

Luego de que el dirigente de Pacto Social de Integración (PSI), Carlos Navarro Corro, declarara que su partido no negará el registro a ningún aspirante político, el gobernador, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, declaró que si no hay análisis de candidatos es porque no les importa el pueblo.

En entrevista, el titular del Poder Ejecutivo expuso que es importante que haya alguna responsabilidad por parte de partidos para que escojan a perfiles sin antecedentes ni vinculación a la delincuencia, además de que tienen que demostrar su compromiso y transparentar a qué se dedican.

«Es importante que haya alguna responsabilidad por parte de partidos para que escojan a sus mejores perfiles. Si no lo hacen así, entonces no les importa el beneficio del pueblo, hay que mandar a los menores y en eso tiene que ver el compromiso y a qué se dedican» Sergio Salomón Céspedes Peregrina

Gobernador de Puebla

Salomón Céspedes declaró que espera poder concretar durante esta semana reuniones con dirigentes de partidos para hacer «un llamado ético y con conciencia» para que no postulen a personas vinculadas al crimen en presidencias municipales y diputaciones.

Reconoció que es posible que no logren hacer modificaciones a las leyes para obligar a partidos a filtrar registros de perfiles políticos, no obstante, indicó que hará todo lo que se pueda para que los que peleen por los cargos de elección popular sean personas sin antecedentes de ningún tipo.

Inicia rehabilitación de la carretera México-Puebla

El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina inauguró este miércoles 10 de enero el inicio de los trabajos de rehabilitación de la carretera federal México-Puebla, en los tramos San Pedro Cholula-Juan C. Bonilla- Huejotzingo, que consiste en labores de terracerías, pavimentos con base hidráulica, riego de impregnación y carpeta asfáltica, renivelación de cajas de agua potable y colocación de señalética.

La inversión para esta obra de rehabilitación es de más de 102 millones de pesos y abarcará una superficie superior a los 6.2 kilómetros entre los tres tramos que serán modernizados tras presentar un deterioro provocado por la alta afluencia de automóviles.

Al respecto, Salomón Céspedes expresó que la mejora de la Infraestructura de carreteras es parte importante de la labor para llevar el desarrollo a todos los rincones del territorio poblano.

En ese sentido, destacó que únicamente el año pasado la administración estatal destinó más de mil millones de pesos para la rehabilitación de carreteras al interior de la entidad.

De igual forma, Céspedes Peregrina realizó la entrega de 110 títulos de propiedad y apoyos de Bienestar a familias de la zona. Además, otorgó constancias de obras para la construcción de espacios educativos por 23.6 millones de pesos para beneficiar a escuelas de San Pedro Cholula, Huejotzingo y Juan C. Bonilla.

Foto: Agencia Enfoque

