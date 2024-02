Sin condiciones legales para evitar que partidos postulen criminales, asegura Céspedes

El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, reconoció que no existen condiciones legales para obligar a los partidos políticos a no postular personas con antecedentes penales como candidatos para alguno de los cargos que se definirán en las elecciones del 2 de junio.

En entrevista, el titular del Poder Ejecutivo expuso que se ha tenido acercamientos desde la Secretaría de Gobernación (Segob) para sensibilizar a los partidos políticos sobre los perfiles que elegirán para representarlos en los comicios de este año.

No obstante, el mandatario poblano reconoció que este tendrá que ser un tema de voluntad y responsabilidad por parte de los partidos políticos para que no postulen a delincuentes, pues no ve condiciones legales para hacer que esto sea una obligación.

«Confío en la responsabilidad de las dirigencias de los partidos para que asuman ese gran reto. No veo condiciones legales. Tiene que ser un tema de voluntad» Sergio Salomón Céspedes Peregrina

Gobernador de Puebla

A inicios de este año, Salomón Céspedes hizo un llamado a los partidos políticos para que únicamente postulen a «hombres y mujeres de bien», principalmente en las candidaturas a presidencias municipales, ya que de estos cargos depende la gobernabilidad del estado.

De igual forma, pidió que haya vigilancia en el presupuesto que se otorga para campañas y la forma en que este es ejercido rumbo al día de las elecciones. Por lo que dijo que revisarán si desde el Congreso del Estado se puede hacer que los partidos se vean obligados a cumplir con estos dos aspectos.

Pide a críticos de reformas de AMLO leer iniciativas con calma

En otro tema, el gobernador pidió a líderes de partidos opositores en Puebla que lean con calma las iniciativas que plantea el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de cara al cierre de su administración antes de emitir alguna crítica negativa.

Salomón Céspedes consideró que personajes como la dirigente del PAN, Augusta Díaz de Rivera, «no tienen otra cosa que decir», más que criticar las iniciativas de reforma que plantea López Obrador. No obstante, pidió que no se adelanten a rechazarlas.

“Que las analicen, las revisen y las lean con calma, que vean cómo las pueden enriquecer, o cómo pueden negarlas”, señaló, destacando que el presidente de México hará varias mejoras sustanciales a la Constitución Mexicana.

Foto: Archivo El Ciudadano

