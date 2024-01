Sindicatos de Audi en disputa por acuerdos laborales 

Integrantes del Sindicato Auténtico de Trabajadores de la Empresa «Audi México» (Sautam) acusaron al Sindicato Independientes de Trabajadores de Audi México (Sitaudi) de no convocarlos a la revisión del contrato colectivo de trabajo, además de no transparentar las cuotas sindicales de tres años que ascienden a los 47 millones de pesos.

Durante rueda de prensa, el secretario general de Sautam, Francisco Daniel González González puntualizó que alrededor de mil trabajadores exigieron que Cesar Orta Briones, líder de Sitaudi, otorgue información al respecto sobre las negociaciones que realiza con la empresa armadora, pues detalló que el pasado 31 de diciembre de 2023 debía culminar la revisión contractual para que a partir del primer día se les otorgarán nuevas prestaciones, pero hasta el momento desconocen sobre el tema.

Por lo anterior, denunció la falta de una comisión revisora del contrato colectivo del trabajo, al señalar que debió haber participado una persona de cada área en las negociaciones.

Asimismo, dijo que el pliego petitorio entregado a la empresa sólo cuenta con las inquietudes y solicitudes de los integrantes del Sitaudi, al no ser tomadas en cuenta las opiniones de la base sindicalizada a su cargo.

«César Orta Briones, secretario general del sindicato mayoritario y administrador del contrato colectivo, no formaste la comisión para no invitarnos como sindicato minoritario, pero me solidarizo contigo y te exijo que nos des información a toda la base trabajadora».

Francisco Daniel González González

Secretario General del Sautam