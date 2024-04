SSP identifica a asesinos de policías en Chignahuapan

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Daniel Iván Cruz Luna, dio a conocer que ya están identificados los agresores que asesinaron a cuatro policías estatales durante un enfrentamiento registrado la madrugada del domingo 28 de abril en San Francisco Terrerillos, Chignahuapan.

En rueda de prensa, detalló que fue solo una persona a la que se detuvo con equipo táctico, y su arresto derivó en que fueran emboscados y atacados por otros vehículos que hicieron detonaciones con armas de fuego.

El funcionario estatal reveló que personas de localidades aledañas apoyaron a los atacantes, logrando superar a elementos de la Policía Estatal en número, e indicó que fue en ese momento que perdieron la vida cuatro policías y dos más resultaron heridos.

Puntualizó que entre cuatro o cinco personas del grupo de los atacantes murieron en este incidente, pero los presuntos criminales se llevaron los cuerpos al momento de huir, aunque uno de estos fue encontrado horas después.

Cruz Luna expuso que la dependencia que encabeza ya cuenta con indicios sobre características y rasgos de los agresores, así como datos de todos ellos, por lo que advierte que pronto habrá detenciones.

«Tenemos indicios muy importantes de características, rasgos y datos de los agresores, y daremos con ellos para realizar las detenciones respectivas. No dejaremos que este tipo de hechos se lleven a cabo en impunidad».

Indicó que los dos policías que terminaron heridos tras el enfrentamiento se encuentran estables y son atendidos desde el Issstep, mientras que mantendrán comunicación con familiares de los elementos caídos para dar el acompañamiento respectivo.

El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, declaró que Chignahuapan es un punto de atención, donde su administración ya trabaja, no obstante, aseguró que ha habido falta de comunicación por parte del gobierno municipal.

Afirmó que el gobierno estatal siempre está en la disposición de trabajar de forma conjunta con municipios, pero en el caso de Chignahuapan no tenían ningún reporte previo sobre alguna situación en particular.

«Siempre hemos tenido disposición de trabajar con municipios, por eso me es oportuno hacer un llamado a municipios. Algunos pueden estar rebasados, pero eso no quiere decir que no manden información o pidan ayuda».

Sergio Salomón Céspedes Peregrina

Gobernador de Puebla