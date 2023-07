TEEP sentencia por violencia política a exalcalde de Huixcolotla

El Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) sentenció por violencia política al exalcalde de San Salvador Huixcolotla, Antonio Pérez Vivanco, luego de impedir que una regidora desempeñara su cargo, mediante violencia Institucional e incluso atentados.

En sesión este viernes, el pleno del órgano aprobó la resolución, con dos votos a favor y uno en contra, de la magistrada Norma Angélica Sandoval Sánchez, quien señaló que la sentencia no contempla sanciones contra el exedil.

En la demanda, la agraviada señaló que Pérez Vivanco le impidió asistir al Cabildo, al exigirle justificantes médicos por inasistencias pasadas, además de agresiones del alcalde, por el supuesto mal funcionamiento del basurero municipal.

No obstante, el TEEP determinó que no hubo violencia de género, pues los maltratos no fueron por el hecho de ser mujer, aunque acreditó la obstrucción del exalcalde para que la regidora ejerciera su cargo.

Sandoval Sánchez rechazó la sentencia, pues relató que la regidora sufrió amenazas antes de una sesión de Cabildo y después del evento, razón por la cual se ausentó de sus obligaciones.

Foto: Archivo El Ciudadano

