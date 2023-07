Trump lidera preferencia republicana rumbo a comicios de EEUU

Donald Trump parece imbatible frente al resto de los candidatos republicanos que competirán en las primarias de su partido para los comicios de 2024.

Te puede interesar: Trump enfrenta más acusaciones en caso de documentos clasificados

Según encuesta publicada por The New York Times, el expresidente estadounidense (2017-2021) cuenta con 54% de apoyo.

Trump está muy por delante del que estaba llamado a ser su gran rival en las primarias, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que tiene 17%.

Por su parte, el exvicepresidente Mike Pence, el senador Tim Scott y la exembajadora ante la ONU, Nikki Haley, tiene 3%.

Mientras que el empresario Vivek Ramaswamy y el exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, cosechan solo 2%.

La encuesta del The New York Times constata que los varios frentes judiciales no han mermado la popularidad de Trump.

En las elecciones de noviembre de 2024, el actual presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, buscará su reelección.

El sondeo, realizado a 932 personas, tiene un margen de error de 3.9 puntos porcentuales y se llevó a cabo entre 23 y 27 de julio.

También puedes leer: Juicio de Donald Trump será hasta mayo de 2024

Esos días se disparó el rumor que Trump podría ser imputado por supuestamente haber alentado el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Foto: Twitter

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 https://t.me/ciudadanomx

📰 elciudadano.com