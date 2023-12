Ultraderechista Javier Milei rinde protesta como presidente de Argentina

Este domingo, Javier Milei, líder ultraderechista, tomó protesta como presidente de Argentina después de ganar las elecciones el pasado 19 de noviembre con el 56% de los votos. La ceremonia tuvo lugar en la Casa Rosada, donde su antecesor, Alberto Fernández, le entregó la banda y el bastón presidencial en el Congreso Nacional.

También puedes leer: Así está la economía en Argentina, a días del arribo de Milei

En la explanada del Congreso, Milei pronunció un discurso polémico como nuevo mandatario, destacando su compromiso con la lealtad y el patriotismo al jurar por Dios y la patria. Entre los presentes se encontraban varios líderes internacionales, incluyendo al rey Felipe VI de España, el presidente de Paraguay Santiago Peña, el presidente de Uruguay Luis Lacalle Pou y el presidente de Ucrania Voloder Zelenski.

Durante su discurso, Milei no escatimó críticas hacia el gobierno saliente de Alberto Fernández, culpándolo por los problemas que enfrenta el país. No obstante, no reconoció el impacto de la deuda de más de 45 mil millones de dólares contraída con el Fondo Monetario Internacional durante la gestión del exmandatario Mauricio Macri, quien estuvo presente en el acto.

El nuevo presidente también arremetió contra las protestas sociales al afirmar que «el que corta las calles no cobra». Esta declaración generó controversia y plantea interrogantes sobre el enfoque que adoptará el nuevo gobierno frente a las manifestaciones y la participación ciudadana.

En el mismo acto, juró como vicepresidenta Victoria Villarruel, quien agradeció la presencia de los líderes internacionales y aseguró que ese momento quedará para siempre en los corazones de los argentinos.

Javier Milei concluyó su discurso recordando el inicio de su travesía política al ingresar al Congreso como diputado hace dos años. Haciendo una alusión poética, afirmó que la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. Su inusual estilo y sus afirmaciones controvertidas marcaron el inicio de su mandato presidencial, generando expectativas y debates en la sociedad argentina.

Foto: X

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 https://t.me/ciudadanomx

📰 elciudadano.com