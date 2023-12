Un estudio asegura que tener gatos podría aumentar el riesgo de tener esquizofrenia

Ante el aumento de adopción de mascotas, se dio a conocer que hay algunas enfermedades zoonóticas que pueden ser transmitidas de animal a humano y no llegar a presentar algún riesgo como otras que sí tienen consecuencias graves, así lo proponen especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Estas patologías se pueden adquirir de cualquier animal, ya sea doméstico, de campo o salvajes, por esto, se recomienda lavar las manos adecuadamente después de tener algún tipo de contacto con ellos, cocinar prolongadamente los alimentos y evitar el contacto con las heces.

De acuerdo con una publicación en ‘Schizophrenia Bulletin, The Journal of Psychoses and Related Disorders’ (Boletín de esquizofrenia de la revista de psicosis y trastornos relacionados), del Centro de Investigación Psiquiátrica de Maryland, puede existir una relación entre padecer esquizofrenia y los dueños de gatos.

Según el documento, se realizó una exhaustiva búsqueda en “Medline, Embase, CINAHL, Web of Science y literatura gris entre el 1 de enero de 1980 y el 30 de mayo de 2023, independientemente de la ubicación geográfica y el idioma”, para encontrar artículos de propietarios de estos felinos o de contacto con ellos, que fueron agrupados y evaluados.

