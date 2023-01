Un «hecho histórico» que una mujer esté al frente de la SCJN: AMLO

Durante su conferencia matutina de este martes 3 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó la nueva presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ahora al mando de Norma Lucía Piña Hernández, como «un hecho histórico».

El mandatario destacó que desde hace casi dos siglos, una mujer no está al frente de la SCJN, por lo cual auguró un auténtico estado de derecho.

«Me pareció bien, destaco el hecho histórico de que por primera vez una mujer va a ser presidenta de SCJN desde 1825, dos siglos casi (…) me da mucho gusto que esto esté sucediendo en México porque es para bien, para que haya un auténtico estado de derecho».

AMLO dijo que la ministra Piña Hernández siempre ha votado en contra de las iniciativas de la Cuarta Transformación, por lo que dijo que es buen momento para la autonomía del Poder Judicial.

«Eso no lo van a aceptar nuestros adversarios, pero nosotros no imponemos nada en la Corte. Es tan evidente, aunque no lo quieran aceptar, que la ministra presidenta Norma Lucía Piña siempre ha votado en contra de las iniciativas que nosotros hemos defendido»

Andrés Manuel López Obrador