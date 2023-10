Vamos a poner de pie a Acapulco, me canso ganso: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que van a poner en pie a Acapulco, en Guerrero, tras la devastación provocada por el huracán Otis.

En conferencia de prensa, el mandatario mexicano realizó un recuento de las obras que ha realizado el gobierno federal y destacó que trabajan para hacer las cosas bien y rápido.

“¿Qué no hicimos el Aeropuerto Felipe Ángeles en dos años? ¿Qué no vamos a hacer el Tren Maya en cinco años? ¿Qué no vamos a poder levantar Acapulco en muy poco tiempo? ¡Claro!”

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México