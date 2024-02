Delincuentes y ambulantes, «vecinos comunes» en La Margarita

Problemas relacionados con la delincuencia, falta de servicios públicos y conflictos con vendedores ambulantes son algunas de las cosas que tienen que enfrentar día a día habitantes de la unidad habitacional de La Margarita.

Aunque algunos vecinos de esta conocida unidad habitacional señalan problemas como falta de bacheo y alumbrado público entre las principales carencias, sin duda alguna la delincuencia es el aspecto que más destaca en La Margarita.

Abigaíl, quien ha vivido en La Margarita los últimos 33 años, afirmó que en esta zona ocurren con frecuencia robos, asaltos y hasta violaciones.

En un sondeo realizado por El Ciudadano México, aseguró que últimamente se presentan muchos casos de robo a domicilio, en los que sujetos ingresan a departamentos para robar cuando quienes los habitan salen. Asimismo, dijo que ha habido sujetos en motocicleta asaltando gente.

«Últimamente han estado abriendo las casas. Cuando la gente lleva su bolsa, pasan motociclistas y les arrebatan la bolsa, lo digo porque me ha pasado»

De igual forma, Micaela, quien vive ahí desde 1985, dijo que además de la inseguridad, la presencia de vendedores ambulantes ha llegado a complicar la vida de los vecinos, debido a que su actividad en la vía pública se ha salido de control.

Expuso que la principal molestia es que los comerciantes informales obstruyen el paso de peatones con sus puestos, lo que los obliga a tomar vías alternas para desplazarse.

Lamentó que las autoridades municipales tienen conocimiento de este problema, pero nadie ha llegado a poner un orden. Incluso cree que la proliferación de vendedores ambulantes en esta zona es algo que ha sido permitido.

Víctor Hugo, otro vecino de La Margarita desde hace 44 años, declaró que la presencia desmedida de ambulantes es producto de los acuerdos con autoridades, quienes refirió, reciben una cuota de los informales, por lo que no se ha podido erradicar.

«Es una tomada de pelo, porque hemos buscado tratar el tema, pero personal de Gobernación toma fotografías para mostrar que ya no hay nada, pero ellos vienen cuando saben que no hay ambulantes. No se vale»

Víctor Hugo