Vuelve la Beatlemanía con «Now and Then», ¿la oíste, te gustó?

La Beatlemanía despertó y va por nuevos adeptos con «Now and Then», el nuevo tema que el cuarteto de Liverpool, The Beatles, lanzó este viernes 3 de noviembre de 2023.

La pregunta que inmediatamente salta a los melómanos es ¿cómo?, la banda tiene 53 de extinta, y sólo quedan vivos Paul McCartney y Ringo Star, ambos con más de 80 años de edad.

La respuesta es «fácil», Yoko Ono, esposa del fallecido Jonh Lennon, cedió la canción «Now and Then», los dos «escarabajos» aún con vida hicieron la magia para presentarla, mientras que Sean Ono Lennon y Danhi Harrison, hijos de los dos músicos del cuarteto dieron el «visto bueno».

El tema fue grabado a finales de los años 70, por parte del «Beatle mayor», en alguna habitación del edificio Dakota de Nueva York.

Millones de fanáticos de los Beatles reconocieron la melodía, como similar a «Jealous Guy», la cual no dejó de ser fascinante porque se puede oír perfecta la voz de Lennon, además en el video que está disponible en la plataforma YouTube, se ve a los cuatro artistas juntos, medio siglo después de que no se supiera nada de la banda.

¿Qué dicen, qué dices?

Aunque el lanzamiento ha dividido opiniones entre los beatlemaniacos, citados por medios internacionales.

Por ejemplo, Tito Lesende, autor del libro Revolver. El disco de los Beatles que revolucionó el rock, consideró que: “Now and Then es un boceto que Lennon nunca pensó para los Beatles; ni siquiera lo terminó, y tal vez nunca lo hubiera publicado. Por supuesto, Lennon no está aquí para ejercer su derecho moral y decidir sobre su canción. Tampoco está Harrison (…).

Por otra parte, Luis Pardo, músico seguidor de los Beatles, con carrera en solitario, quien estuvo en días recientes de gira con el cantante Miguel Ríos, expresó: “No me gusta especialmente. No consigo que me enganche. Entiendo a George Harrison cuando la descartó ya en las sesiones de Anthology y dijo que no había nada más que rascar. Le veo más encanto a la grabación casera [demo], la verdad”.

Lo que casi todos ven, fanáticos o no de la agrupación es que el material traerá ganancias importantes para los involucrados en el proyecto, porque el tema será incluido en la reedición de los álbumes recopilatorios «Rojo y Azul», discos emblemáticos de The Beatles, cuyo paquete podría superar los 20 euros, que en pesos serían 2 mil pesos.

El dato más curioso de esta producción es que de acuerdo a Paul McCartney y Ringo Star, el tema no fue recreado con Inteligencia Artificial, es decir, la voz es la original de John Lennon, sólo queda confiar o sufrir «demencia» sobre el tema y sólo disfrutar nuevamente a los cuatro escarabajos en 2023.

