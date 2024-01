Zacatecas: AMLO destaca empleo, programas y ¿nuevo libro?

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, estuvo en el estado de Zacatecas, en donde informó que para la primera semana de febrero publicará su nuevo libro, el cual estará dirigido a la juventud.

Abundó que a sólo ocho meses de terminar su administración, se encuentra satisfecho por haber sentado las bases de la transformación y actuar de manera congruente con los principios maderistas que guían su pensamiento político.

“El movimiento va a continuar y el país va a quedar en muy buenas manos. No se los diría si no fuese así. Quien me va a sustituir va a ser igual o mejor que el actual presidente de México. No hay nada de qué preocuparse; vamos hacia adelante por nosotros y los que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, las nuevas generaciones. Ya iniciamos esta transformación y es por ellos, para que tengan un mejor porvenir”