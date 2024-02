Zaldívar niega acusaciones de residentes de La Resurrección

Jesús Zaldívar Benavides, dirigente municipal del Partido Acción Nacional (PAN) se deslindó de las acusaciones en su contra por condicionar la liberación del exedil auxiliar de La Resurrección y dos detenidos más a cambio de que apoyen la campaña electoral de Eduardo Rivera Pérez, al referir que las declaraciones son producto de la «temporada electoral«.

El pasado 15 de febrero, integrantes del Consejo Indígena de la Resurrección denunciaron que Zaldívar Benavides ofreció plazas en el Ayuntamiento de Puebla a los familiares de los tres aprehendidos y se comprometió a liberar los mismos, únicamente si se comprometían a apoyar al proyecto del partido blanquiazul en el próximo proceso electoral 2024.

En respuesta, el líder municipal del PAN confirmó que ha tenido acercamiento con la población de la referida junta auxiliar, pero rechazó que haya sido para «condicionarlos por un tema político».

Por lo anterior, atribuyó dichas declaraciones por la temporada electoral que se avecina en el estado, pues refirió que desde ahora ya se está viviendo una «ruta de escarnio público» en donde todos buscan «achacar» los proyectos partidarios.

«Yo no controlo el Poder Judicial, yo no controlo las audiencias ni los dictámenes de los jueces, estamos en una época en el que el día de mañana me van a acusar que tuve algo que ver en el asesinato de Paco Stanley«

Jesús Zaldívar Benavides

Dirigente municipal del Partido Acción Nacional