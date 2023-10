«La resolución de Gaza»: Movimientos populares, partidos y sindicatos de todo el mundo se comprometen a defender la liberación de Palestina

Nosotros, los abajo firmantes

(1) Lamentamos las vidas segadas en el renovado ciclo de violencia, brutalidad y destrucción desatado por la actual ocupación de Palestina;

(2) Consideramos que el proyecto sionista es de naturaleza colonial, está construido sobre tierras robadas y se sustenta en la exclusión, explotación y exterminio sistemáticos del pueblo palestino;

(3) Reconocemos la utilización del sionismo como arma del imperialismo occidental y del Estado israelí como instrumento para suprimir la soberanía y la unidad en el mundo árabe, y fomentar la reacción violenta más allá de éste;

(4) Consideramos que el régimen sionista ha demostrado su naturaleza genocida tanto en intención como en efecto;

(5) Comprendemos que la violencia fascista ejercida hoy contra el pueblo palestino es un presagio de la violencia que el imperialismo occidental ejercerá mañana contra todos los trabajadores y pueblos oprimidos del mundo, porque ésta es la tendencia histórica del capitalismo en decadencia;

(6) Reconocemos que el pueblo palestino se enfrenta a una lucha nacional, a una lucha de clases y a una lucha feminista; afirmamos que la lucha nacional debe ganarse para que avancen las demás luchas; y rechazamos la militarización del «feminismo colonial» para ocultar las contradicciones primarias del colonialismo y el imperialismo y distraer la atención de la violencia patriarcal y sexual inherente a ellos;

(7) Reconocemos que, como proyecto colonial y avanzada imperial, el Estado israelí se opone a la tendencia de la historia a avanzar hacia la liberación, y que la liberación del pueblo palestino representará, por tanto, no sólo un duro golpe al imperialismo en todas partes, sino también un salto progresivo para toda la humanidad;

(8) Rechazamos la falsa equivalencia entre colonizador y colonizado, reconocemos que la violencia de los oprimidos es una respuesta a la condición original de su opresión, y defendemos el derecho inalienable del pueblo palestino a resistir, consagrado en la Resolución 2625 de la ONU, como «la legitimidad de la lucha de los pueblos por la independencia, la integridad territorial, la unidad nacional y la liberación de la dominación colonial, el apartheid y la ocupación extranjera por todos los medios disponibles»;

(9) Denunciamos la desinformación difundida por el Estado israelí y promovida por sus partidarios en la dirección política y los medios de comunicación imperialistas, que deshumaniza al pueblo palestino, alimenta la guerra genocida contra él y blanquea los crímenes de sus opresores;

(10) Condenamos el silencio o el equívoco de las organizaciones y movimientos no gubernamentales que instrumentalizan los derechos humanos para transformar nuestros derechos individuales y colectivos a la asistencia, la protección, la dignidad y la solidaridad en un arsenal dirigido contra los adversarios del orden imperial;

(11) Apoyamos la autodeterminación y la soberanía de los Estados en primera línea y de los movimientos regionales antisistémicos, cuyas aspiraciones democráticas se ven limitadas tanto por la agresión militar israelí como por las presiones de los Estados Unidos para normalizar las relaciones con el Estado israelí;

(12) Escuchamos los urgentes llamados a la solidaridad del pueblo palestino, que exige, a corto plazo:

el fin inmediato del genocidio

la entrega inmediata de ayuda humanitaria a Gaza y el restablecimiento del suministro de agua, alimentos, combustible y medicamentos a su población,

un embargo militar contra el estado israelí,

una investigación de los crímenes contra la humanidad perpetrados por los representantes del régimen israelí y sus cómplices en todo el mundo,

la retirada de los partidos políticos palestinos del programa de sanciones por terrorismo de la OFAC del Tesoro de los Estados Unidos,

la liberación de todos los presos políticos, y

una acción política decidida a todos los niveles para avanzar hacia estos objetivos;

(13) Reconocemos que estos objetivos inmediatos siguen siendo insuficientes y nos comprometemos a apoyar las aspiraciones a largo plazo del pueblo palestino mediante

el desmantelamiento de los mecanismos de complicidad empresarial, institucional y estatal que sostienen el Estado de apartheid israelí y su maquinaria militar, incluso mediante huelgas y acciones directas dirigidas contra los productores y proveedores de armas, servicios digitales, servicios de información y productos relacionados;

la defensa de la verdad y la lucha contra la difusión de mentiras y la desinformación promovidas por el régimen sionista y sus patrocinadores imperialistas, entre otras cosas denunciando sus crímenes contra la humanidad y promoviendo la educación popular sobre la larga lucha por la liberación nacional de Palestina;

el fomento de la lucha antiimperialista y anticolonialista en todo el mundo, incluso enfrentándonos al militarismo occidental en todos los continentes;

(14) Conscientes de que nuestras luchas colectivas por la liberación convergen en Palestina, comprometernos a responder a estos llamados de solidaridad; consentir que nuestras acciones se midan con la seriedad de sus aspiraciones; y comprometernos a sofocar las redes de complicidad que sostienen militar, financiera, tecnológica y culturalmente la opresión sionista del pueblo palestino.

Firmantes:

Sindicato Nacional de Trabajadores Metalúrgicos de Sudáfrica – NUMSA (Sudáfrica) • Movimiento de la Juventud Palestina (Internacional) • Mazdoor Kisan Shakti Sangathan (India) • DiEM25 (Europa), The Red Nation (Internacional) • Potere al Popolo (Italia) • DSA International Committee (Estados Unidos) • Federación Democrática Internacional de Mujeres (Internacional) • Telar: Territorios Latinoamericanos en Resistencia (Internacional) • Movimento de Pequenos Agricultores – MPA (Brasil) • Movimento de Trabalhadores Sem Teto – MTST (Brasil) • Ukamau (Chile) • Frente Popular Darío Santillán (Argentina) • Congreso de los Pueblos (Colombia) • Alianza Negra por la Paz (Estados Unidos) • Black Lives Matter UK (Reino Unido) • Unión Comunera (Venezuela) • Partido Socialista Revolutionario de los Trabajadores (Sudáfrica) • Palestine Action US (Estados Unidos) • Partido Haqooq-e-Khalq (Pakistán) • Red de Solidaridad con los Presos Palestinos Samidoun (Internacional) • Frente Democrático de Mujeres (Pakistán) • Colectivo Feminista Palestino (Internacional) • Partido Comunista de Kenia (Kenia) • Codepink (Estados Unidos) • Mathare Social Justice Center (Kenia) • Movimiento Progresista Kuwaití (Kuwait) • WAELE Africa (Internacional) • Coalición para la Revolución – CORE (Nigeria) • Madaar Sorkh (Irán) • Borotba (Ucrania) • Akcja Socjalistyczna (Polonia) • Danesh va Mardom (Irán) • Casa de América Latina (Irán) • Solidaridad Irán (Irán) • Comuna el Maizal (Venezuela) • Comuna Vencedores de Carorita (Venezuela) • El Movimiento Democratico de Mujeres (España) • Izquierda Libertaria (Chile) • Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo – USO (Colombia) • The International People’s Tribunal on U.S. Imperialism (Internacional) • Instituto Simón Bolívar (Venezuela) • Cage (Reino Unido) • Foro Itinerante de Participación Popular (Venezuela) • Plataforma de Solidaridad con Palestina (Venezuela) • Brigada Internacionalista de Solidaridad Activa – BRISA (Venezuela) • Movimiento de Mujeres Palestinas Alkarama (Venezuela) • Movimiento Venezolano de Solidaridad con Palestina Al Awda (Venezuela) • Movimiento Ruta Revolucionaria Alternativa Palestina – Masar Badil (Venezuela) • Socialist Refoundation Party – SYKP (Turkey) • El Ciudadano (Chile) • Mathare Social Justice Center (Kenya) • Egyptian Revolutionary Socialists (Egypt) • Democratic Way Party (Marruecos) • Workers Party of Tunisia (Túnez).

