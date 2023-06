Pablo Iglesias ante adelanto de elecciones en España: «Movimiento táctico de Sánchez es inteligente»

El exvicepresidente segundo Pablo Iglesias se refirió este lunes a los resultados electorales de las elecciones,municipales y regionales que se celebraron en España este domingo 28 de mayo. Asimismo, manifestó sus impresiones sobre la decisión del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de adelantar los comicios generales.

Durante una entrevista en ‘Hora 25‘ en la Cadena SER, el exlíder de Podemos indicó que el movimiento táctico de Sánchez, en forma de undercut de F1, es inteligente.

«A nivel táctico es una jugada brillante, recuerda eso que se hace en la Fórmula 1 del undercut, que es cuando entras de primero en los boxes, para obligar a que entren después de ti y taponar al que va a salir detrás de ti. Pedro Sánchez es un jugador táctico brillante, el problema es que yo tengo la sensación de que a nivel estratégico llevamos perdiendo hace mucho tiempo», dijo.

Asimismo, Iglesias enfatizó que la derecha y la ultraderecha han entendido mejor el espíritu de época y solo así se explican los resultados que fueron una debacle para el PSOE. «Creo que la derecha ha leído muy bien un espíritu de época en el que la guerra cultural sin cuartel es la que define los conflictos políticos. Han sabido ademas mover de manera inequívoca sus piezas en el Poder Judicial y sus activos mediáticos desde hace muchos años de manera muy agresiva y muy efectiva», acotó.

El exlíder de Podemos considera que todas las fuerzas políticas que tendrían que haber construido una dirección de Estado inequívoca con respecto a la derecha, han seguido viviendo en otra época.

«Ahí hay que ser autocríticos. Nosotros somos las fuerza peor parada en este resultado electoral, ni siquiera ahora tenemos la oportunidad de abrir un proceso democrático amplio, sería imposible que hayan primarias (…) No hay que engañar a la gente, la situación es muy difícil e, independientemente de los números, yo creo que no es responsable o no es acertado tratar de trasladar la diferencia de votos totales en unas municipales y autonómicas, que no es tanta, al ambiente que hay ya», manifestó.

Finalmente, Iglesias advirtió que toca pelear y ponerse las pilas en un contexto enormemente difícil, enormemente hostil «en el que si nos se asume que lo cultural y lo mediático son los terrenos de combate político que definen esta época, esto sera muy difícil y sera muy difícil durante muchos años».

