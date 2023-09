(Video) Ufólogo presenta seres no humanos de hace 1.000 años

En una destacada presentación realizada el martes en la Cámara de Diputados de México, el renombrado comunicador y ufólogo, Jaime Maussan, marcó un hito al exponer la existencia de dos seres no humanos, catalogados científicamente, los cuales fueron recuperados en el año 2017.

Durante su conferencia programada en este recinto legislativo, Maussan reveló que científicos han clasificado a estos dos individuos como «seres no humanos que no forman parte de la evolución terrestre y que, después de su desaparición, no se registra ninguna continuación en su evolución».

En el transcurso de su presentación, el ufólogo proporcionó detalles sobre el origen de estos seres, señalando que fueron hallados en una mina ubicada en Perú, provenientes de las localidades de Palpa y Nazca en el año 2017. Los cuerpos en cuestión se caracterizan por poseer tres dedos en sus extremidades y cráneos alargados, con una antigüedad estimada entre 700 y 1,800 años.

Mira el video de la presentación de los seres no humanos:

En la Asamblea Pública para la Regulación de Fenómenos Aéreos Anómalos no Identificados de México, el periodista Jaime Maussan sorprendió a los presentes en la Cámara de Diputados, al mostrar "dos seres no humanos" disecados.



Aseguró que estos fueron… pic.twitter.com/cdvRHlUTco — UHN Plus (@UHN_Plus) September 13, 2023

Además, los individuos en cuestión presentan alturas que oscilan entre 1.70 metros y 60 centímetros. Estos cuerpos fueron sometidos a un exhaustivo análisis por parte de científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quienes, a través de pruebas de carbono 14, determinaron que estos seres poseen una antigüedad de alrededor de mil años. Esta investigación arrojó que no se trata de individuos recuperados de incidentes de naves estrelladas, sino que estaban sepultados en minas de diatomea, un material que preserva los cuerpos al desecarlos, impidiendo el desarrollo de bacterias y hongos, lo que permitió su conservación durante mil años. Jaime Maussan enfatizó que no se trata de momias convencionales.

Asimismo, Maussan subrayó que estos cuerpos no se corresponden con seres humanos y, hasta el momento, no se ha encontrado nada en el mundo que se les asemeje, aunque también destacó que no se puede afirmar categóricamente que sean de origen extraterrestre.

Encuentro con extraterrestres

Durante una entrevista, Jaime Maussan narró cómo fue su propio encuentro con extraterrestres en el año de 1999.

En el diálogo con el periodista Gustavo Adolfo Infante, Maussan relató cómo fue su encuentro con dos extraterrestres.

“Yo vi a dos seres fosforescentes en 27 o 29 de mayo de 1999 en La Rumorosa junto a otras 5 personas; 1 de ellas ya murió, 4 están vivos y les pueden preguntar qué fue lo que vimos”, dijo Maussan.

‘Estamos siendo visitados’ Jaime Maussan explica los avistamientos de OVNIS que inundaron las redes:

De acuerdo con la experiencia de Jaime Maussan con OVNIS y extraterrestres, él y sus compañeros vieron a dos seres que brillaban, los ojos muy intensos y estaban como a 50 metros de distancia.

Jaime Maussan cuenta su experiencia en un video tomado aquel día, en donde asegura que, aproximadamente a las 2:05 de la madrugada, fue cuando vieron primero a un ser luminoso, posiblemente extraterrestre.

Los testigos de aquel encuentro con extraterrestres, en el cual Jaime Maussan estuvo presente, aseguraban que eran dos seres chiquitos con los ojos brillantes, llamándolo “un ser luminoso”.

También aseguran que estos seres extraterrestres luminosos con los que tuvo contacto Jaime Maussan, medían menos de 90 centímetros.

