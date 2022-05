Regidores de Cuautinchán denuncian irregularidades del edil Daniel Torres

Regidores de Cuautinchán denunciaron a su presidente municipal, José Daniel Torres García, de «enrarecer el clima gubernamental» al «bloquear» a algunos integrantes de su cabildo.

Señalaron que desde el inicio de la administración municipal en octubre de 2021, el alcalde emanado del partido Compromiso por Puebla le ha «restado» la autoridad y funciones de los regidores, privilegiando a directores y secretarios.

Afirmaron que todo se debe a que son regidores de la «oposición», pues acusaron a Torres García de emprender una «ataque» contra ellos.

«El mandó a decirle a muchos compañeros que no se junten con nosotros por ser regidores de la oposición, pero realmente al asumir un cargo no nos fijamos sí somos de oposición o no, estamos para servirle al pueblo, pero lo que él hizo es una agresión hacia nosotros».

Alicia Carmargo Meneses

Regidora de Salubridad, Asistencia Pública y Grupos Vulnerables