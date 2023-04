Usuaria del sistema Ruta denuncia presunto acoso abordo de unidad

Una usuaria de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) aseguró haber sido víctima de acoso sexual abordo de una unidad de la Línea 1 alrededor de las 08:00 horas de este martes.

A través de un hilo en Twitter, la mujer relató que se encontraba viajando de pie en una unidad del RUTA 1 cuando sintió que una mano tocó sus glúteos en dos ocasiones. Al momento de voltear, descubrió que un sujeto que iba de pie a su lado acosándola, lo cual le fue reafirmado por otra mujer abordo, según contó.

Tras darse cuenta de lo que el individuo le venía haciendo, la joven comenzó a grabarlo y a pedir ayuda, pero únicamente dos mujeres que se encontraban ahí la asistieron, aunque no especificó de qué forma.

«Empecé a gritar y nadie me ayudó, más que dos chicas que estaban ahí, nadie más, ningún otro vato. Se bajó en la estación y el wey corrió. Empecé a gritar a los guardias y nadie me hizo caso «

Señaló que el presunto acosador bajó de la unidad en la estación China Poblana, donde afirma que dos guardias que se encontraban ahí solo se le quedaron mirando mientras pedía su apoyo y le aconsejaron que a la próxima les grite más fuerte.

Tras esta experiencia, la joven manifestó su impotencia y frustración por la falta de apoyo del personal de seguridad en RUTA y porque el individuo escapó. Por lo que pidió hacer viral su caso y hacer que las autoridades respondan.

«No saben la impotencia que tengo y el coraje atorado por no poder hacer nada más. Me siento sucia y sé que no fue mi culpa, pero es horrible»