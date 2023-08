Diputado UDI Sergio Bobadilla pide la salida de ministra Vallejo: El mismo que estuvo involucrado en el caso pesqueras

Luego de la revelación de la renuncia del ex ministro Giorgio Jackson, a través de su cuenta de Twitter, el diputado UDI Sergio Bobadilla, publicó sin tapujos la frase “Renuncia Vallejo. Vamos por más!!!”, demostrando la insistencia de la oposición, de pedir la renuncia de otros ministros y ministras del actual gobierno.

Sin embargo, el nombre de Bobadilla no es nuevo. En junio pasado, y tras los presuntos abusos sexuales ocurridos en una escuela de Talcahuano, el parlamentario una vez más ocupó sus redes sociales, para atacar a la diputada Emilia Schneider, afirmando que él no payasea y que “no me disfrazo de algo que yo no soy”, generando controversia en la Cámara Baja.

También, el diputado fue cuestionado por la ministra Camila Vallejo, por difundir una noticia falsa en su Twitter, sobre la venta de aviones y fragatas a bajo precio a Argentina. En aquella oportunidad, la ministra le solicitó que “no debería instalar por redes este tipo de cosas, sin antes chequear la información. A menos que lo haga con la intención de ‘dejar el manto de dudas’… como usualmente se hace para propagar mentiras ¡Saludos!”.

Además, CIPER publicó un reportaje revelando que el diputado Bobadilla recibió pagos de pesqueras. Incluso, la consultora de su propiedad -Bobadilla & Crovetto, la que creó en 2013 luego de perder su cupo en el Congreso-, firmó un contrato con Asipes “para entregarle minutas informativas al gremio pesquero”.

“Según información contable de Asipes revisada por CIPER, el gremio pesquero le pagó a la consultora de Bobadilla $26 millones entre junio de 2014 y agosto de 2016 (…) hay que agregar otros $9 millones que el diputado Sergio Bobadilla recibió de las pesqueras para su fracasada campaña de 2013, pero esta vez por la vía legal. La Pesquera Itata le entregó $5 millones en aportes reservados y otros $4 millones los aportó Camanchaca Pesca Sur. Ambas empresas pertenecen a Asipes”, se lee en el reportaje de CIPER, de junio de 2018.

Incluso, la Fiscalía debió solicitar judicialmente la declaración del diputado Bobadilla en el caso Asipes, luego que él se negara a declarar de manera voluntaria.

No obstante, en el año 2020 y tras cuatro años de diligencias, el Ministerio Público cerró el caso, por no acreditar que los aportes de los industriales pesqueros a políticos del Bío Bío configuraran los delitos de cohecho y soborno, generando molestia en los querellantes, por cerrar el caso sin responsables, a pesar de las pruebas obtenidas.