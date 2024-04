Irán contraataca a Israel  y pone a prueba su cúpula  de hierro

Tras el ataque terrorista de Israel a misión diplomática iraní en Siria, el 1 de abril, y el incesante genocidio de Israel contra el pueblo de Palestina, en la madrugada del domingo 14 de abril de 2024 Irán decidió dar respuesta al régimen de Israel.

La respuesta desde Tehrán estaba prometida y anunciada. Fueron cientos los cohetes que cruzaron el cielo y en segundos la alerta se desató en Israel que con la ayuda de Estados Unidos e Inglaterra, mediante su cúpula de hierro desactivaron en gran parte el contraataque.

Siete misiles lanzados desde el oeste de Isfahán, en el centro de Irán, impactaron en la base aérea de la Fuerza Aérea de Israel en el desierto de Néguev, conocida como Hatzerim. En esta base se albergaban municiones, aviones de combate estadounidenses y otros activos valuados en miles de millones de dólares.

A diferencia de los ataques de Israel, los ataques de Irán no fueron contra la población civil.

Uno de los objetivos de los ataques de Irán ha sido el aeropuerto israelí de Ramon, ubicado en el sur de los territorios ocupados palestinos.

Las reacciones en el mundo no se hicieron esperar.

Joe Biden, presidente de EEUU: «Acabo de reunirme con mi equipo de seguridad nacional para ponerles al día sobre los ataques de Irán contra Israel. Nuestro compromiso con la seguridad de Israel frente a las amenazas de Irán y sus representantes es férreo».

Dmitri Polianski, jefe adjunto de la Misión Permanente de Rusia ante la ONU: «Ahora tenemos potencialmente una nueva crisis aguda en Oriente Medio. Todo depende de los próximos pasos de las partes implicadas, o de la falta de ellos»

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México: «Ojalá y no escale el conflicto en Medio Oriente. La guerra es irracional, sinónimo de sufrimiento y muerte; no beneficia a nadie, ni siquiera a los magnates y gobernantes belicistas. Apoyemos la paz y la fraternidad universal. No debe entrar en desuso la máxima de que la política, entre otras cosas, se inventó para evitar la guerra»

Gabriel Boric, presidente de Chile: «El Gobierno de Chile expresa su profunda preocupación por los ataques iraníes en contra de Israel y por la grave escalada de tensiones en Oriente Medio. En el marco de la crisis e la región, Chile condena el uso de la fuerza y reitera el llamado a respetar el derecho internacional humanitario».

El Ministro de Relaciones Exteriores israelí, Israel Katz, dijo que la amenaza de atacar a Irán después de su respuesta de represalia continúa vigente. En una entrevista con la Radio del Ejército, Katz dijo: “Dijimos que si Irán ataca a Israel, le devolveremos el ataque y esto sigue siendo efectivo. Necesitamos profundizar nuestra cooperación con nuestros aliados. Lideraré un ataque político contra Irán”.

El conflicto se desarrolla en medio de una baja de popularidad del presidente de Israel Nethanyahu quien deberá prontamente enfrentar elecciones y las encuestadoras le dan por perdedor.

