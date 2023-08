¡Renuncia Díaz!: Insólita intervención se tomó las afueras del Gobierno Regional del Bío Bío

Tras la cuestionada entrega de recursos desde el Gobierno Regional del Bío Bío a la Fundación En Ti, arrendada por Camila Polizzi, ex candidata a alcaldesa de Concepción, y que desató el denominado “Caso Lencería”, el gobernador regional, Rodrigo Díaz, se ha visto implicado en diversas polémicas en los últimos días.

El pasado lunes 7 de agosto, y en conversación con Radio Bío Bío, la autoridad que fue electa en las elecciones de 2021, respecto a una presunta operación desde La Moneda, afirmó que “no lo descarto. Cuando aparece un seremi de Gobierno, a pito de nada, conversando con una de las personas involucradas (Polizzi) en estas investigaciones y habla de sicariato, me parece que el peso de la prueba está al frente” (refiriéndose al ex seremi Eduardo Vivanco).

Luego de estos dichos y la renuncia de tres funcionarios del Gobierno Regional, una insólita intervención -a modo de protesta- se tomó la avenida Arturo Prat de Concepción.

“¡Renuncia Díaz por dignidad!”, se lee en un maniquí con ropa interior femenina, ubicado en la Plaza España de la ciudad, llamando la atención de las y los transeúntes que se desplazaban por el lugar. Sin embargo, este no es cualquier sector de Concepción, puesto que, dicha intervención se realizó a las afueras del edificio del Gobierno Regional del Bío Bío.

Hasta el cierre de este artículo, Díaz continúa en su cargo mientras insiste que no está involucrado en el caso.