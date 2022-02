Meta podría cesar por completo las actividades de Facebook e Instagram en Europa

La compañía Meta ha anunciado que podría verse obligada a cesar por completo las actividades de redes sociales como Facebook e Instagram en Europa si no puede seguir transfiriendo datos personales de usuarios a EE.UU.

«Si no se adopta un nuevo marco de transferencia de datos transatlánticos y no podemos seguir confiando en las SCC [cláusulas contractuales estándar] o confiar en otros medios alternativos de transferencia de datos de Europa a Estados Unidos, probablemente no podremos ofrecer una serie de nuestros productos y servicios más importantes, incluidos Facebook e Instagram, en Europa«, comunicó la empresa en un informe anual publicado el pasado 2 de febrero.

Los reguladores europeos están trabajando en una nueva legislación que regulará la transferencia de los datos de los usuarios de los ciudadanos de la Unión Europea a través del Atlántico. Por su parte, desde Meta se aseguró en el documento presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores​​ de EE.UU. (SEC, por sus siglas en inglés) que la medida «afectaría materialmente y adversamente nuestro negocio, condición financiera y resultados de operaciones«.

Los ánimos se han caldeado entre la compañía y la UE, por lo que Meta se vio en la necesidad de salir a calmar las aguas, a través de un comunicado del vicepresidente de políticas públicas de Meta en Europa, Markus Reinisch.

«No tenemos absolutamente ningún deseo de retirarnos de Europa; por supuesto que no. Pero la simple realidad es que Meta, como muchas otras empresas, organizaciones y servicios, depende de las transferencias de datos entre la UE y los Estados Unidos para operar nuestros servicios globales», señaló el vicepresidente.

En julio de 2020, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que el estándar de transferencia de datos entre ambos territorios no protege adecuadamente la privacidad de los ciudadanos europeos y restringió la forma en que las empresas estadounidenses podían enviar sus datos al país norteamericano, declarando que el Escudo de la Privacidad era incompatible con la legislación europea.

En tanto, en agosto de 2020, la Comisión de Protección de Datos de Irlanda emitió una orden preliminar para detener la transferencia de datos de usuarios de Facebook de la Unión Europea a EE.UU. Se espera que el organismo emita una decisión final en la primera mitad del 2022. Tanto Meta como la UE afrontan unos meses claves.