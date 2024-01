Codelco firmó preacuerdo con SQM, a pesar de existir una disputa judicial entre la empresa y el SII por el no pago de impuestos

El pasado 27 de diciembre, y a través de una transmisión por TVN, el Presidente Gabriel Boric anunció el pre acuerdo suscrito entre la estatal Codelco y la cuestionada minera SQM, con la finalidad de desarrollar en conjunto las actividades productivas, de extracción, y comerciales en el Salar de Atacama para las próximas décadas. Lo que ha generado diversas criticas de algunos sectores, especialmente por la directa relación entre SQM y el exyerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou; y por los casos de financiamiento ilegal en la política.

Para Cristián Vargas, profesor en derecho tributario y exsubdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos, este preacuerdo posee problemas, ya que, el contrato de SQM con Corfo vencía en 2030, por lo que la empresa buscaba extender ese plazo para mantener su sitial como productora de litio, por lo que esta alianza con Codelco le garantiza seguir explotando el mineral, aunque ahora no será mayoritaria: la estatal tendrá el 50% más uno del proyecto.

-Luego del anuncio de la Estrategia Nacional del Litio, anunciada por el Presidente el 20 de abril pasado, en cadena nacional, el gobierno publicó un documento en el que detalla los objetivos de la política y calendariza sus hitos principales. En ese documento se señala que el proceso de licitación para seleccionar a las empresas que realizarán la exploración en los salares “será pública, competitiva y transparente”, característica que me parece no cumple el “memorándum de entendimiento”, entre Codelco y SQM. Hay dudas sobre la defensa de los intereses del Estado en este preacuerdo. Preocupa que Codelco, a pesar de ser socio mayoritario, podría no beneficiarse proporcionalmente de las utilidades generadas por la extracción de litio-, explicó el experto tributario.

Incluso, para Vargas un aspecto muy preocupante son los límites a las utilidades de Codelco que se establecen, puesto que, el acuerdo señala que Codelco tendría derecho a utilidades solo por la venta de hasta 33.500 toneladas de litio, a pesar de ser socio mayoritario. Este límite en las utilidades contrasta con la ampliación del límite de producción para SQM, lo que le permitiría duplicar su producción actual. Esta disposición es desfavorable para Codelco, ya que, limita su participación en las ganancias más allá de un umbral específico.

Sin embargo, hay otra arista que llama la atención del exsubdirector, y es que SQM fue sancionada el 2017 en Estados Unidos por prácticas corruptas: La empresa y su exgerente general, Patricio Contesse González, fueron sancionados por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Por lo que el exgerente acordó pagar US$125 mil para resolver los cargos, mientras que la empresa admitió realizar pagos indebidos a políticos chilenos, y acordó pagar multas que superan los US$30 millones. Además, de las sanciones por corrupción, SQM tuvo que pagar multas por fallas en la implementación de sistemas contables internos y por no mantener registros de contabilidad adecuados, por lo que estas sanciones reflejan una serie de infracciones y conductas indebidas por parte de la empresa en los últimos años.

-En el ordenamiento jurídico chileno, las entidades estatales deben realizar una evaluación detallada de los antecedentes de las empresas antes de llegar a acuerdos y suscribir contratos. Esto incluye revisar si existen juicios pendientes que puedan afectar su capacidad para cumplir con el contrato o que representen un conflicto de interés. Además, se deben seguir los principios de igualdad, competitividad y transparencia en los procesos de licitación, asegurando que todas las empresas participantes sean evaluadas bajo los mismos criterios. Estas normas son fundamentales para garantizar la transparencia y la integridad en la gestión pública y en la contratación de servicios y bienes por parte del Estado. La aplicación efectiva de estas leyes contribuye a prevenir la corrupción y a fortalecer la confianza en las instituciones públicas-, comentó Vargas.

Respecto a lo anterior, el abogado tributario insistió en que lo mas llamativo es que SQM fue sancionada en Estados Unidos por prácticas corruptas en Chile, mientras que la más importante empresa de propiedad del Estado, suscribe un acuerdo con SQM en el que le asegura participación privilegiada en la explotación del litio hasta el 2060.

No obstante, también es importante recordar que actualmente ante la Corte de Apelaciones de Santiago, sigue vigente la disputa judicial entre SQM y el SII, por la suma de 41 millones de dólares correspondiente al no pago del Impuesto Específico de la Actividad Minera (IEAM) de parte de la minera, por explotar el Salar de Atacama. Incluso, este medio consultó al Servicio para corroborar la situación de esta causa, quienes aseveraron que el litigio judicial sigue vigente, y «que la posición del SII sigue siendo que la empresa (SQM) está afecta al IEAM y hará valer sus argumentos en tribunales hasta las últimas instancias judiciales».

Sobre esta problemática, el reconocido abogado Mauricio Daza también fue muy crítico, ya que, para él es impresentable que el Estado le haya cedido a SQM por un valor inferior a un tercio del valor mercado, la mitad de la extracción de la reserva de litio más importante del mundo, a través de una negociación directa sin licitación, considerando que según el propio Fisco esa empresa mantiene una enorme deuda por el no pago del Impuesto Específico a la Minería, derivado de precisamente de la extracción de litio a partir del contrato de arriendo de las pertenencias mineras del Estado en el Salar de Atacama.

Por lo tanto, el preacuerdo suscrito entre Codelco y SQM sería «irregular», puesto que, la minera no cumpliría el requisito de ser proveedor del Estado, lo que conforme a la ley de compras públicas, exige que para serlo, la empresa no debe tener deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente; pero actualmente SQM le debe al Fisco por el IEAM 41 millones de dólares.

-Es impresentable que el gobierno de Gabriel Boric haga esto, si se considera que incluso en la administración de Sebastián Piñera cuando se licitó una pequeña cuota de explotación de litio, se definió como uno de los requisitos para participar en ese proceso que las empresas oferentes no tuvieran juicios contra el fisco, cosa que SQM no cumplió, ya que tiene varios procesos en contra del Estado de Chile, siendo uno de los más importantes aquel a partir del cual está tratando de evitar el pago de los tributos liquidados por el SII y derivados por el no del Impuesto Específico a la Minería-, dijo Daza.

El Ciudadano contactó a Codelco sobre este preacuerdo, sin embargo, decidieron no referirse a este tema.