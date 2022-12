¿Cuáles fueron las obras que más destacaron en el gobierno de Miguel Barbosa?

La entrega de 500 patrullas a municipios, la llegada de inversión extranjera, así como la rehabilitación de hospitales y carreteras, fueron algunas de las acciones que más destacaron en los tres años y cinco meses del gobierno que encabezó Luis Miguel Barbosa Huerta.

La administración de Barbosa Huerta, quien llegó a la gubernatura el 1 de agosto de 2019 y concluyó el pasado 13 de diciembre, tuvo como objetivo consolidar la Cuarta Transformación en la entidad.

El exmandatario manifestó en reiteradas ocasiones que no buscaba generar obras “faraónicas”, que dañaran la economía de los poblanos, como ocurrió en pasadas administraciones.

“¿Quieren que construyamos otro Museo Internacional del Barroco? ¿Traemos otra rueda de la fortuna, del amor? ¿O un teleférico?, ¿Esos polos de desarrollo de los gobiernos anteriores? No, nosotros desarrollamos obra social y con equidad”, indicó durante una videoconferencia de prensa el 26 de febrero de 2021.

Pero, ¿cuáles fueron las obras que más destacaron en su administración? Aquí, un resumen de las 10 principales acciones, proyectos e inversiones que se desarrollaron en cada uno de los tres años de gobierno y meses que duró su gestión.

Más de 763 mdp de inversión y rehabilitación de hospitales

Una de las acciones más importantes en los últimos 11 meses del año, del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022, por parte del gobierno estatal fue la entrega de 500 patrullas a los municipios con mayor demanda, entre ellos, Jolalpan, Zaragoza, Coyomeapan, Hermenegildo Galeana, Pantepec, Honey, Ocotepec.

La seguridad pública es una prioridad a la que se le otorga una inversión superior a la que se entregaba antes, hoy se le destinan 4 mil 300 millones, en el pasado era de mil millones y había una vinculación de los gobiernos con el crimen organizado y la delincuencia.

En materia de infraestructura, destacó la rehabilitación de las 3 mil luminarias en el Periférico Ecológico, de 302 espacios educativos, así como la construcción y conservación de 348.7 kilómetros de carreteras y caminos estatales.

En el área de la salud, destacaron la rehabilitación del Hospital Municipal de Tehuacán y del Hospital Psiquiátrico Dr. Rafael Serrano.

La salud no fue una prioridad para los gobiernos anteriores, prueba de ello son las condiciones de abandono en las que se encontraba el hospital psiquiátrico Dr. Rafael Serrano. Nosotros lo rehabilitamos para ofrecer un servicio médico de calidad.

Además, las nuevas unidades de hemodiálisis fueron inauguradas en el Hospital para el Niño Poblano (HNP) y en el Hospital General del Norte (HGN).

En inversión, resaltó la llegada de 763 millones de dólares, además del inicio de Plan para el Despliegue de Cargadores de Vehículos Eléctricos y los 4 mil 639 millones de pesos destinados obras “con sentido social”

Aunado a la ejecución de los proyectos integrales de la construcción de seis Centros Integrales de Servicios (CIS), la compra del predio para la nueva sede del Congreso de Puebla y la puesta en marcha de los 16 verificentros en el estado.

Obras en 2022

Entrega de 500 patrullas a gobiernos municipales

Rehabilitación de 3 mil luminarias en 86 kilómetros del Periférico Ecológico

Rehabilitación, conservación y reconstrucción de 348.7 kilómetros de carreteras y caminos estatales.

Plan para el Despliegue de Cargadores de Vehículos Eléctricos

Inversión de 763 millones de dólares de Volkswagen para nave de pintura

Rehabilitación y ampliación del Hospital Municipal de Tehuacán y Hospital Psiquiátrico Dr. Rafael Serrano.

Realizan 302 acciones de rehabilitación de espacios educativos

Proyectos integrales para la construcción de 6 Centros Integrales de Servicios (CIS)

Se adquirió predio para la nueva sede del Congreso de Puebla

Inversión de 4 mil 639 millones de pesos en 695 obras “con sentido social”

2021: creación del CIEN y ¡Que Reviva Puebla!

Durante el 2021, como parte de la recuperación económica por la pandemia de covid-19, el gobierno de Puebla puso en marcha la política pública ¡Que Reviva Puebla!, que tuvo como fin impulsar actividades turísticas, culturales y empresariales.

En este año también destacaron las acciones para ayudar a los damnificados por la explosión de una toma clandestina de la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan y por el Huracán Grace.

En materia de inversión, se lograron inversiones de 2 mil millones de pesos, en donde sobresale la firma sueca Ikea y de Pepsico. Además, la creación del Centro de Innovación, Emprendimiento y Negocios (CIEN), un espacio para el desarrollo de proyectos.

Tenemos ganas de que acudas al Centro de Innovación Emprendimiento y Negocios #CIEN, para orientarte sobre cómo profesionalizar tu negocio y que éste contribuya al crecimiento económico del estado.

Sobresalió la rehabilitación de 177 kilómetros de vialidades estatales y de seis inmuebles del Centro Histórico: Casa de Albisúa, ex Templo de San Francisco Javier, el Salón de Protocolos, la Casa del Torno en el Barrio del Artista, el ex Convento de San Roque y el ex Hospicio.

Obras en 2021

Atención a afectados y productores por el Huracán Grace

Inversión extranjera de 2 mil millones de pesos

Puesta en marcha del Centro de Innovación, Emprendimiento y Negocios (CIEN)

Rehabilitación, reconstrucción y mantenimiento de 177 kilómetros de vialidades estatales

Rehabilitación de 6 inmuebles del Centro Histórico

Inversión de 3 mil 184 millones de pesos en 900 obras con sentido social

Apertura del centro logístico de PepsiCo México en Huejotzingo, con inversión de mil 700 millones de pesos

Destinan 100 millones para atención a damnificados de Xochimehuacan

Puesta en marcha del programa ¡Que Reviva Puebla!

Inversión de 600 millones de pesos de la firma sueca Ikea

2020: más de 2 mil 700 mdp para combatir el covid

Durante el 2022, año marcado por la llegada de la pandemia de covid-19 a la entidad, el gobierno destinó 2 mil 700 millones de pesos para atender y combatir el coronavirus.

También se rehabilitó el Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes (CIEPA), como un espacio único en el país, que sirvió para alojar a reos infectados por el virus.

El Ejecutivo local equipó más de mil patrullas y unidades de transporte público, además de inaugurar la Universidad de la Salud, un proyecto impulsado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

En Puebla se abrió la Universidad de la Salud que ya está funcionando y que está ampliando sus instalaciones. Le invertimos a la educación superior muchos recursos.

Finalmente, destacó la inversión de 423 millones de pesos de la empresa Ontex y Hoffmann, así como los 44.5 millones de pesos que fueron destinados para la realización de proyectos energéticos.

Obras en 2020

Equipamiento de mil patrullas con equipo de última generación

Inversión privada por 423 millones de pesos, de las empresas Ontex y Hoffmann.

Modernización de 1,262 unidades del transporte público

Inversión de 44.5 millones de pesos para la realización de proyectos energéticos

Inauguración de la Universidad de la Salud en Puebla

Rehabilitación de 12 espacios de salud, entre ellos el Hospital para el niño Poblano y 11 espacios del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla

Rehabilitación del Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes (CIEPA) como un centro penitenciario temporal COVID-19

Destinan más de 2 mil 700 millones de pesos para combatir la pandemia

Firma del convenio de Coordinación, Interinstitucional y de Cooperación Técnica para atender la contaminación de los ríos Atoyac, Xochiac y sus afluentes.

2019: creación de la AEEP y de la fiscalía para violencia de género

Entre el 1 de agosto y el 30 de noviembre de 2019, el gobierno de Miguel Barbosa impulsó la creación de la Agencia de Energía del Estado de Puebla (AEEP), la cual busca atraer inversiones privadas en proyectos de energías renovables y gas natural.

Como último evento del #ForoEnergéticoPoblano2022 se llevo acabo la firma del convenio entre la Agencia de Energía y CONOCER.



Agradecemos la asistencia de @Roronava, así como de todas y todos los presentes en la clausura del evento.



⚡️¡Nos vemos en la próxima edición! ⚡️

También creó la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres.

En los primeros cuatro meses de gobierno, el estado concreto diversas inversiones, como la de 56.48 millones de dólares de la empresa alemana Huf de México y de 34.6 millones de dólares por la empresa china Minghua.

Obras en 2019

Creación de la Agencia de Energía del Estado

Creación de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres

Inversión de 56.48 millones de dólares de la empresa alemán Huf de México

Instalación de la Réplica de la Capilla Sixtina

Construcción del centro de almacenamiento y embarque de piezas automotrices empresa china Minghua por 34.6 millones de dólares

Instalación de Central Fotovoltaica en el municipio de Cuyoaco, con una inversión de 235 millones de dólares de la empresa Iberdrola

Presentación Acuario Michin en el centro Parque Puebla, con una inversión de 610 millones de pesos.

