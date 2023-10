De la Moneda a La Florida: La elaborada trama tras la llegada de Cecilia Pérez como jefa de gabinete de Carter

A través de diversos medios de comunicación, se informó de la llegada de la exministra Cecilia Pérez a la Municipalidad de La Florida como nueva jefa de gabinete del alcalde Rodolfo Carter, cargo al que asumirá el próximo 10 de octubre, cinco días después dejará su rol como asesora en el Consejo Constitucional, pero su trabajo como directora de Azul Azul seguirá. Según publicó La Tercera, la dupla Carter-Pérez tiene un estrecho lazo, el que ahora se reforzará desde la esfera política, puesto que, el actual alcalde no puede repostular al cargo por el límite legal de reelecciones, por lo que estaría apostando a ser candidato presidencial, en tanto Pérez sería una de las opciones para las elecciones municipales de 2024.

No obstante, ¿cómo fue la trama tras la llegada de Cecilia Pérez a la Municipalidad de La Florida?

Según antecedentes a los que este medio tuvo acceso, el actual jefe de gabinete de Rodolfo Carter, Juan Manuel Arroyo posee trayectoria ligada al gobierno de Sebastián Piñera, ya que, entre mayo del año 2017 y marzo de 2018, trabajó como «Periodista Equipo de Comunicaciones del Candidato y Presidente Electo Sebastián Piñera Echenique» -como se lee en su perfil de Linkedin-, luego desde marzo de 2018 y octubre de 2019 ejerció funciones como director de Comunicaciones del Ministerio Secretaría General de Gobierno, mismo periodo en el que estuvo como ministra SEGEGOB Cecilia Pérez. Posteriormente, Arroyo llegó al Ministerio de Deportes como asesor de comunicaciones desde octubre de 2019 hasta agosto 2021, para luego ejercer como jefe de gabinete de Rodolfo Carter.

Lo anterior, confirma que Juan Manuel Arroyo trabajaba en conjunto con Cecilia Pérez, lo que para Marcela Abedrapo, concejala de La Florida, la llegada de la exministra al municipio era inminente, casi un hecho, puesto que, la presencia de Arroyo -quien fue asesor de Pérez- no es «al azar».

-Arroyo había trabajado como jefe del Área de Comunicaciones de Cecilia Pérez, un hombre de confianza de Pérez. Y en el fondo, según lo que estoy entendiendo Cecilia se lo pasa a Carter, un hombre de su confianza, para que le realice toda la remitida comunicacional. Arroyo tomó desde la jefatura de gabinete todos los roles que tienen que ver con el área de comunicaciones, desplazando en esa labor a la propia Dirección de Comunicaciones. A la Dirección de Comunicaciones Municipal la dejaron haciendo los videos, preocupándose del contenido que suben a las redes sociales, pero el contacto con los periodistas lo tiene directamente Juan Manuel Arroyo, el hombre de confianza de Cecilia Pérez. Ahora el anuncio es que la Cecilia Pérez va a tomar justamente el rol que ya había cumplido su hombre de confianza, Juan Manuel Arroyo. Entiendo que lo que hizo Arroyo fue abrirle el espacio, acomodarle el escenario para que llegue Cecilia Pérez a cumplir el mismo rol que él había cumplido-, explica Abedrapo.

Opinión similar tiene la concejala Verónica Miranda, quien afirma que su equipo y ella se enteraron de la llegada de Pérez a la Municipalidad mediante la prensa, pero que era algo que veía venir, debido a que el jefe de gabinete actual fue el asesor comunicacional de Cecilia Pérez, por lo que al interior del municipio había sospechas de que asumiera un rol en la comuna. Incluso, para Miranda es algo que también se repitió en Puente Alto con Karla Rubilar y Germán Codina.

-Sabíamos que Carter siendo una carta muy fuerte electoral, iba a traer a alguien de la derecha con la capacidad de posicionarse, como lo ha hecho durante los periodos que le ha tocado presidir la comuna. Me parece riesgoso para la comuna el tener que seguir con el legado del alcalde Carter en términos de administración, no solamente en lo financiero, sino que también en lo que contempla el Plan Regulador (…) Hemos visto como el alcalde ha dejado abandonada la comuna, porque su prioridad es la carrera presidencial, por lo que nos parece impresentable que se contraté a Cecilia Pérez como jefa de gabinete para que haga su campaña, ya que, se le está pagando a una persona para que pueda hacer su campaña política en el territorio, poniendo a disposición los recursos municipales. Esto me parece grave-, comenta Miranda en conversación con este medio.

Pero el nexo entre Arroyo-Carter no es la única relación que ha tenido la exministra con la Municipalidad de La Florida, puesto que, mientras Cecilia Pérez era ministra del Deporte existió un intento de permuta del balneario municipal por parte de Rodolfo Carter al Instituto Nacional del Deporte (IND) -que estaba bajo la gestión de Pérez-.

-Cuando hubo este intento de traspaso del balneario municipal, cuando se lo iban a traspasar al IND, dijeron que era el único argumento que tenían para que el IND invirtiera en mejoramiento de este lugar para los Panamericanos del 2023. El argumento no me convencía, porque muchas veces el Estado ha invertido en equipamiento sin necesidad que los inmuebles sean traspasados (…) este es el primer enlace del trabajo conjunto que podemos identificar entre Rodolfo Carter y Cecilia Pérez. Esta permuta la logramos bajar como nuevo Concejo Municipal a través de Contraloría-, sostiene Marcela Abedrapo.

Lo anterior, fue confirmado a través de un oficio del Ministerio del Deporte del 30 de agosto de 2021, en el que se detalla que la permuta entre la Municipalidad de La Florida y el IND, y que según una resolución de la Contraloría se estimó que no se ajustaba a derecho.

El Ciudadano contactó y consultó a la alcaldía sobre la llegada de Cecilia Pérez al municipio, sin embargo, solo adjuntaron links de prensa, sin responder a lo solicitado.