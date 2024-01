El historial de querellas por fraude en contra del concejal que pide que bajen a Peso Pluma de Viña 2024

El concejal de Viña del Mar René Lues (DC), pidió recientemente cancelar la presentación de Peso Pluma en el Festival de Viña 2024, ante la supuesta «apología de la violencia y los enfrentamientos armados, del crimen organizado y la corrupción, del narcotráfico y de los cárteles de la droga», en la música y letras del cantante urbano mexicano.

Bajo este sentido, expuso que dentro de la música del cantante se incluía y hacia referencia a la «ostentación y ambición por el dinero, joyas, lujos, vehículos, armas, una vida que seduce especialmente a los más jóvenes por la rapidez y facilidad en que se les dice pueden lograr todo aquello pasando sobre la ley».

Sin embargo, el concejal, posee un gran número de querellas en su contra, primeramente por falsificación de instrumento público, abuso de poder, y el no pago de cotizaciones a una trabajadora.

La primera querella, según expuesta por el medio de comunicación Soy Chile, fue puesta en su contra por la Municipalidad en noviembre del 2012, en el momento en que la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, interpuso una demanda contra los responsables de fraude al Fisco por $100 millones, en la adjudicación de proyectos a tres organizaciones comunitarias, que habrían beneficiado económicamente al exsecretario ejecutivo del Consejo Regional, cuando realizaba su candidatura para ser alcalde en 2012.

En tanto, la segunda querella fue interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en el año 2016, por el desvío de recursos públicos a través de la elaboración de seis proyectos con cargo al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) por $81 millones. Los que fueron aprobados para organizaciones sociales relacionados a su candidatura.

En esta, incluyó y omitió en el acta y certificado de acuerdo, a diversos proyectos que no habían sido puestos a votación, y que no fueron aprobados por el CORE. Vulnerando así los deberes de su cargo, favoreciendo indebidamente a organizaciones sociales que no habían sido beneficiadas por el CORE, financiándolos con cargo al 6% del FNDR -principalmente del Centro Cultural, Social y de Comunicación Almendral de Petorca, por el proyecto “Biblioteca audiovisual para la prevención de la violencia escolar” que nunca fue aprobado-.

Posteriormente, en el año 2021, fue denunciado ante la Contraloría Regional de Valparaíso por los concejales Pablo González y Nicolás López (ambos del PC), esto por falta a la probidad administrativa debido a las reuniones que sostuvo con peticionarios de patentes de alcoholes, tarea que le corresponde al Tribunal Electoral Regional.

Y en el 2023 fue demandando por una trabajadora de su negocio (Sociedad Servicios Gastronómicos Eventos Especiales Kabala LTDA), adeudando $12.988.693, por el no pago de cotizaciones. En donde se menciona el incumplimiento reiterado a su obligación de pago íntegro y oportuno de las remuneraciones mensuales desde el año 2011, así también, las cotizaciones previsionales y condiciones laborales estipuladas en dicho contrato.

Finalmente, aún es incierta la presentación de Peso Pluma para Viña 2024.