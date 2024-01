Golpes y amenazas: Los detalles de la otra querella que pondría en jaque a Cathy Barriga y su exasesor, Luis Japaz

«Uno de los momentos más injustos de mi vida», estas fueron las primeras palabras de Cathy Barriga en la antesala a su audiencia de formalización, que se realizará el martes 16 de enero en el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago, por los delitos de fraude al Fisco -por la cifra de 31 mil millones de pesos- y falsificación de instrumento público; ilícitos que se habrían cometido durante su administración como alcaldesa de la Municipalidad de Maipú (2016-2021). La exedil deberá enfrentar la demanda interpuesta por el actual alcalde de la comuna, Tomás Vodanovic, y la querella criminal del Consejo de Defensa del Estado por delitos tributarios.

No obstante, estas acciones judiciales no serían las únicas, puesto que, El Ciudadano tuvo acceso a una nueva querella criminal en contra de Cathy Barriga y su exasesor, Luis Japaz, por el delito de injurias y amenazas; acciones que se habrían cometido en contra de Guillermo Daguerressar, exjefe de Operaciones del Municipio, quien coordinaba la salida de vehículos, encargado del Control Radio y Central de Cámaras, coordinador de los eventos masivos de la comuna y de la fiscalización del personal que desempeñaba funciones en los módulos en las casetas de seguridad.

«Debo indicar que la señora Barriga agredía verbalmente de manera constante a su asistente de confianza, quien desarrollaba labores en el Departamento de Relaciones Públicas de la Municipalidad, Andrea Monsalve, tratándola con improperios de alto nivel; incluso en cierta ocasión, llegó al exceso de agredirla físicamente, propinándola dos enormes bofetadas, en presencia de los demás funcionarios del Municipio (…) estos actos de vulneraciones a la integridad psíquica de Monsalve se repetían constantemente por parte de Cathy, iniciando una verdadera persecución contra la mencionada funcionaria, dando órdenes expresas a su asesor de confianza Luis Japaz, para que se le mantuviera vigilada y dándole paupérrimas condiciones laborales», se comienza relatando en la acción judicial.

Respecto a este acoso laboral, la funcionaria tomó licencia médica por estrés y colapso nervioso, llegando al punto de ser internada de urgencia en la UCI del hospital de la comuna. Tras lo anterior, Monsalve presentó su renuncia. Incluso, durante sus funciones, a Daguerressar se le ordenó instalar cámaras de vigilancia dentro de la oficina de Monsalve para mantenerla controlada y tener conocimiento por parte de Barriga, todo lo que hablaba y hacía.

«Frente a estas órdenes impartidas por la edil y materializadas por su asesor, hice caso omiso en razón que no estaba de acuerdo y no compartía dicho proceder (…) por no acatar dichas instrucciones impuestas por la autoridad municipal, comenzaron una serie de represalias contra mi persona, por parte del asesor de la edil (…) se traducía en concreto en improperios y garabatos hacia mi persona tales como “conchetumadre”, “hijo de puta”, “ten cuidado que si no acatas, vas a correr riesgo en tu puesto, y te voy a echar». Todos estos actos de amenazas en mi contra se fueron acrecentando permanentemente y era habitual que me las dirigiera sobre todo cuando se realizaban eventos masivos por la Municipalidad, antes de su inicio», detalla la querella.

Debido a lo anterior, el exfuncionario fue trasladado a un cargo de menor jerarquía en el departamento de Servicios Generales, el cual era considerado al interior de la Municipalidad una sanción o “castigo” por no acatar las instrucciones de la autoridad edilicia (Barriga y Japaz). Sin embargo, el acoso laboral del asesor de Barriga no llegó hasta ahí, puesto que, agredió físicamente a Daguerressar, con dos bofetadas en el rostro. Además, que según la querella, Japaz era reconocido al interior del Municipio por denostar a funcionarias tratándolas de «guatona culia», «maraca» y «puta». En tanto, el exfuncionario afirmó haber recibido una serie de llamadas telefónicas, amenazándolo de muerte -sin especificar de quiénes-.

Finalmente, el 28 de abril de 2021, Daguerressar fue desvinculado del Municipio, sin recibir una justificación, quien estuvo desempeñando funciones desde el año 2017.

-Hubo una persecución en mi contra, de parte de Luis Japaz Lucio, asesor de Cathy Barriga, ya que, vez que me veía, siempre me acosaba, y me amenazaba diciéndome que me despediría, que me costaría mi trabajo, que tuviera cuidado en decir algo o hacer algo. En la municipalidad los mas antiguos sabían de esto. Hasta los exdirectores de Seguridad Ciudadana y Administración y Finanzas-, dijo Daguerressar en conversación con El Ciudadano.

Este medio consultó a la Fiscalía Occidente sobre la investigación por esta querella interpuesta en contra de Cathy Barriga y Luis Japaz, quienes confirmaron que la causa judicial actualmente se encuentra archivada provisionalmente por falta de antecedentes.

Para Guillermo Daguerressar, el cierre momentáneo de su causa, se pudo haber producido por interferencias de terceros, ya que, según él no hubo una investigación como debería haber sido, debido a que habrían existido pruebas y testigos presenciales, de los cuales tres corresponden a los que serán formalizados.