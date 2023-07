“Se los advertí en 1984”: Creador de ‘Terminator’ alerta sobre riesgos de la IA para la humanidad

La inteligencia artificial (IA) ha surgido como un tema altamente delicado en los últimos tiempos, convirtiéndose en uno de los puntos de discordia entre actores, guionistas y los estudios de cine y televisión. Existe un temor palpable de que la IA pueda reemplazar el trabajo de estos sectores, lo que llevaría a una disminución de costos para los estudios. Ante esta preocupación, directores reconocidos como Hayao Miyazaki o James Cameron han expresado sus opiniones al respecto.

En particular, James Cameron, el visionario director de la película Terminator, ha hecho referencia a su icónico film de 1984 para recordar que en aquel entonces ya advertía sobre los peligros de la inteligencia artificial. Sin embargo, sus advertencias no se refieren a la idea de un Terminator enviado desde el futuro para causar estragos. «Se los advertí en 1984 y ustedes no me escucharon”, dijo Cameron durante una charla con CTV News.

Aunque no parece inquietarse en exceso por las capacidades artísticas de la IA en el presente, reconoce que esta situación puede cambiar en el futuro. No obstante, el director se muestra más preocupado ante las posibles aplicaciones militares de la inteligencia artificial, un tema que guarda similitud con el argumento de su película Terminator y que también ha sido abordado por otros cineastas, como Christopher Nolan.

Cameron advierte sobre la militarización de la IA y expresa su inquietud acerca de cómo esta podría llevarnos a una carrera armamentista con implicaciones comparables a las armas nucleares. “Creo que la militarización de la IA es el mayor peligro. Entraremos en el equivalente a una carrera armamentista nuclear, pero con las IA, y si no la construimos, los otros seguramente la construirán, y luego se intensificará”, expresó.

James Cameron y la creatividad de la IA

Si bien reconoce el potencial creativo de la IA, duda que una «mente incorpórea» que simplemente repita lo que otras mentes han dicho sobre la vida, el amor, la mentira, el miedo o la mortalidad pueda conmover genuinamente a una audiencia. Para él, el reconocimiento de una IA con un premio Oscar al Mejor Guión en un plazo de 20 años sería una señal de su seriedad y relevancia en la industria.

Más allá del tono relajado empleado por James Cameron al tratar el tema, es innegable que enfoca una preocupación genuina al mencionar las aplicaciones militares de la inteligencia artificial. Dada la amplia utilización de estas herramientas en diversos ámbitos, es natural sentir inquietud por las posibles implicaciones bélicas que puedan surgir.

