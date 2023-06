Belén Mora explota por mensaje de odio en redes sociales «El nivel de odio que recibo cada puta vez que subo algo me tiene chata»

La humorista, Belén Mora se destapó en redes sociales para referirse a los mensajes de odio que recibe a través de redes sociales, un tema que se ha tomado las plataformas producto de los lamentables hechos que se han producido en el género urbano y que cada día se masifica más.

La comediante se mostró realmente cansada de la actitud malintencionada de algunos usuarios y mediante stories se desahogó.

“El nivel de odio que recibo cada puta vez que subo algo me tiene chata”, partió indicando la ex Morandé con Compañía.

“Si te caigo mal, no me sigas. Si no te gusta mi trabajo como comediante, no vayas a verme. Pero eso de meterse a tirar y tirar mierda de verdad agota”, continuó la mujer.

Belén Mora expresó que esto no se trata de soberbia, ni de falta de humildad o no saber aceptar la crítica.

Pero ―y perdón mi francés― si crees que voy a aguantar tu mierda solo porque tienes un nivel importante de carencias afectivas y no encuentras nada mejor que desquitarte conmigo, ándate a la súper chucha”, cerró la comediante.

Tras esto, la mujer agradeció los mensajes de apoyo que recibió, pero reveló quién es una de las personas que más la ataca.

“Quiero agradecer los mensajes de apoyo y amor que me han enviado producto de la historia que subí ayer. Se repite mucho la frase ‘somos más los que te quieren’. Y sí. Pero solo para que entiendan un poco a qué me refiero, les dejo este ejemplo”, mencionó.

“No es un ‘bot’, es una mujer que me sigue y que desde septiembre a la fecha lo único que hace es tirar y tirar mierda. No le respondo y sigue. Y así como esta mujer, son tantos que parece mentira. Y esta es suavecita”, señaló la ex MCC.

Para finalizar, la comediante respaldó sus dichos exponiendo alguno de los mensajes que ha recibido, que en su mayoría están llenos de insultos.