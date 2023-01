¿Cómo serán los casinos en línea del futuro?

No cabe duda de que la tecnología cambia nuestra vida de manera constante. Conforme la tecnología avanza, nuevos productos, comodidades y servicios van surgiendo a su alrededor. Algo a lo que no son ajenos los casinos online.

Desde que comenzaran a operar a mediados de los 90, este sector ha experimentado una importante evolución y también lo han hecho los jugadores, que ahora confían más en los juegos virtuales que antes. Esto ha hecho que el valor actual de este sector sea de unos 50.000 millones de dólares. Pero, ¿te has preguntado cómo serán los casinos online del futuro?

1. Big Data para mejorar la experiencia

Los datos sirven para realizar estudios de marketing muy detallados lo que puede ser de gran utilidad para aumentar la cartera de jugadores a través de ofertas y publicidad online. Pero además, el Big Data puede ayudarnos a personalizar la experiencia de los usuarios y ofrecer distintas opciones en función del tipo de jugador. Incluso para hacer una detección de conflictos como el fraude o el juego problemático.

2.Las WPA ya están entre nosotros

Los usuarios ya están cansados de las aplicaciones que ocupan mucho espacio y consumen las baterías de sus móviles. Por este motivo, cada vez son más los casinos online que ofrecen aplicaciones basadas en el navegador en lugar de tener que descargarse. Una solución relativamente novedosa pero que se ha ido expandiendo rápidamente. Su principal ventaja consiste en agilizar al máximo los tiempos de descarga, independientemente de la calidad de la conexión, contando además con animaciones fluidas.

3. Realidad aumentada

La realidad aumentada toma una imagen real en vivo e inserta objetos y personajes que no forman parte del plano físico. Y, para ello, solamente se necesita el móvil. Un ejemplo de ello es Pokemon Go, que puede colocar pokemons para “atrapar” en la cámara del smartphone. Los casinos online todavía no emplean mucho la realidad aumentada pero, obviamente, es un tipo de tecnología con un gran potencial para crear experiencias más entretenidas.

4. Realidad virtual

Las grandes compañías tecnológicas están apostando por el metaverso, pues se espera que sea la próxima revolución de Internet. Un mundo virtual al que el usuario accede mediante una serie de dispositivos para disfrutar de una experiencia completamente inmersiva. Una realidad alternativa en la que podremos llevar a cabo numerosas actividades y transacciones. De ahí su importancia para el sector de los casinos online.

5. Criptomonedas y blockchain

Las criptomonedas se basan en la tecnología blockchain. Una estructura matemática que se usa para el almacenamiento de datos y que es prácticamente imposible de falsificar, por lo que es muy segura.

En los casinos online se emplea esta tecnología para registrar transacciones y almacenar la información de los usuarios de la manera más fiable posible. Un sistema que no es precisamente barato pero que puede ahorrar muchos miles de dólares en pérdidas en caso de producirse un ciberataque, lo que genera confianza en aquellos jugadores más preocupados por la seguridad.

Relacionado con ello, están los pagos en criptomonedas. El valor de las mismas cambia cada día, lo que puede dar lugar a importantes subidas y caídas, pero pueden convertirse casi en cualquier divisa. Con lo cual, las posibilidades que ofrece esta tecnología son muy variadas, por lo que se espera que su uso se vaya extendiendo poco a poco por los casinos.