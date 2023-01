Horóscopo Chino 2023: las predicciones signo por signo

Ludovica Squirru Dari, la famosa astróloga argentina, emitió sus predicciones de cara al nuevo año que comienza con su nuevo libro, «Horóscopo Chino 2023«, cuyo texto publica la editorial Ediciones B. Según la especialista, el año que comienza ayudará a las personas a tomar decisiones gracias a la incidencia del Conejo de Agua.

“El conejo de agua traerá revoluciones; y la gran esperanza son los niños y las niñas. Por eso; el Horóscopo chino 2023 está enfocado en la niñez; para que los adultos comprendamos a los más pequeños y sus signos y los ayudemos a crecer en libertad; luchando por sus derechos y el cuidado del planeta. Este libro también es una invitación a repensar la niñez; nuestro pasado; quiénes somos y quiénes queremos ser”, afirmó Squirru.

“El conejo es como el pasaporte a la verdadera realidad de lo que vamos a tener que vivir todos como humanidad, porque nadie se salva. Y, en lo personal, la posibilidad de un cambio trascendente”, consideró la astróloga.

HORÓSCOPO CHINO 2023 PARA LA RATA

Eres Rata si naciste en los años siguientes según el calendario lunar chino:

Del 5 de febrero de 1924 al 23 de enero de 1925: Rata de Madera

Del 24 de enero de 1936 al 10 de febrero de 1937: Rata de Fuego

Del 10 de febrero de 1948 al 28 de enero de 1949: Rata de Tierra

Del 28 de enero de 1960 al 14 de febrero de 1961: Rata de Metal

Del 15 de febrero de 1972 al 2 de febrero de 1973: Rata de Agua

Del 2 de febrero de 1984 al 19 de febrero de 1985: Rata de Madera

Del 19 de febrero de 1996 al 6 de febrero de 1997: Rata de Fuego

Del 7 de febrero de 2008 al 25 de enero de 2009: Rata de Tierra

Del 25 de enero de 2020 al 11 de febrero de 2021: Rata de Metal

Del 11 de febrero de 2032 al 30 de enero de 2033: Rata de Agua

«La rata sentirá el llamado de su amigo roedor, el conejo. La energía agua, concentrada en riñones y el aparato reproductor vendrá en excesos, y con eso aumentará su velocidad, capacidad para improvisar y anticipar los movimientos de los que probablemente serán enemigos imaginarios. Cuidado con la imaginación. Necesitará ser más prudente ya que la ansiedad que la caracteriza se volverá en su contra, particularmente durante la segunda mitad del año. También será un año propicio para encontrar pareja y retenerla, al menos durante el tiempo de hormonas y enamoramiento. Caerá simpática, renovará amistades y tendrá buenas oportunidades de trabajo que podrían implicar una vida profesional más estable”, explica la astróloga.

Enfatiza en que este será un año para encontrar pareja, renovar amistades y aprovechar buenas oportunidades de trabajo. El entusiasmo crecerá a medida que cierren un ciclo afectivo, familiar o de sociedad que las mantenía con energía baja, dispersa, y malhumoradas. Este año, la astucia, la agilidad y la rapidez de reflejos que las caracterizan se conjugarán con el ritmo y la habilidad para saltar de un proyecto a otro de la mano del conejo. Tendrán que mantener alianzas que equilibren el caos familiar, laboral y sistémico. En materia de salud necesitará ser más prudente ya que la ansiedad que la caracteriza se volverá en su contra, particularmente durante la segunda mitad del año.

HORÓSCOPO CHINO 2023 PARA EL BÚFALO O BUEY

Eres Búfalo si naciste en los años siguientes según el calendario lunar chino:

Del 11 de febrero de 1937 al 30 de enero de 1938: Búfalo de Fuego

Del 29 de enero de 1949 al 16 de febrero de 1950: Búfalo de Tierra

Del 15 de febrero de 1961 al 4 de febrero de 1962: Búfalo de Metal

Del 3 de febrero de 1973 al 22 de enero de 1974: Búfalo de Agua

Del 20 de febrero de 1985 al 8 de febrero de 1986: Búfalo de Madera

Del 7 de febrero de 1997 al 27 de enero de 1998: Búfalo de Fuego

Del 26 de enero de 2009 al 13 de febrero de 2010: Búfalo de Tierra

Del 12 de febrero de 2021 al 31 de enero de 2022: Búfalo de Metal

«Todos los asuntos quedarán pendientes, como si la carrera por la vida se llevará a cabo en arenas movedizas. El búfalo tendrá que buscar ayuda no poder hacer nada por sí solo. En casos graves, los que sean patriarcas y grandes hombres de negocios o políticos podrían pasar por una racha de mal agüero. Necesitarán llevar de amuleto a sus abogados y contadores. El año será más benéfico para los que deseen hacer caso a su cuerpo, que buscan el placer en lo mundano y lo pequeñito. Así, en el camino del justo medio, podrán pastar tranquilos, a menos que se les meta entre oreja y oreja algún pensamiento demasiado ambicioso. Este no es el año para salir al ruedo”, afirma Ludovica Squirru.

Añade que el conejo le abrirá las puertas que tuvo cerradas y será su principal patrocinador. Domesticar el carácter y desarrollar la empatía con sus colaboradores es parte del desafío del año. Disfrutará de recuerdos del pasado con compañeros de escuela. Los búfalos que aún no estén casados o en pareja formarán una familia y traerán conejitos al planeta. La libertad y la independencia serán sus mayores conquistas aunque necesitará ayuda de abogados y contadores. Mayor creatividad, rendimiento espiritual y estabilidad económica. Su vida familiar se renovará, tendrá ganas de compartir viajes, ser testigo de bodas, confesor de parientes y participación en la comunidad. Su rol social y humanista será apreciado.

HORÓSCOPO CHINO 2023 PARA EL TIGRE

Eres Tigre si naciste en los años siguientes según el calendario lunar chino:

Del 26 de febrero de 1914 al 13 de febrero de 1915: Tigre de Madera

Del 13 de febrero de 1926 al 1 de febrero de 1927: Tigre de Fuego

Del 31 de enero de 1938 al 18 de febrero de 1939: Tigre de Tierra

Del 17 de febrero de 1950 al 5 de febrero de 1951: Tigre de Metal

Del 5 de febrero de 1962 al 24 de enero de 1963: Tigre de Agua

Del 23 de enero de 1974 al 10 de febrero de 1975: Tigre de Madera

Del 9 de febrero de 1986 al 28 de enero de 1987: Tigre de Fuego

Del 28 de enero de 1998 al 15 de febrero de 1999: Tigre de Tierra

Del 14 de febrero de 2010 al 2 de febrero de 2011: Tigre de Metal

Del 1 de febrero de 2022 al 21 de enero de 2023: Tigre de Agua

«El tigre tiene la capacidad extraordinaria de aparentar que no le duele caer. Tratar de ocultar lo que siente después de un año agitado y en ocasiones hasta trágico no es recomendable en estos tiempos; primero porque la gente ya está acostumbrada a escucharlo protestar todo el tiempo, y segundo porque los que si quieren escucharlo son más empáticos que en décadas anteriores, en especial los jóvenes nacidos en este siglo. Todo girará alrededor de sus emociones y de cuán receptivo esté con respecto a la ternura la aceptación de los errores propios y cuando no se estacione en el pasado, y logré ver que el futuro le sonríe”, señala la astróloga.

Agrega que será un año disfrutable, siempre y cuando no se estacione en el pasado y logre ver que el futuro le sonríe. En el terreno amoroso podría implicarse en algún triángulo que lo tendrá entre las sogas; es importante que sea sincero desde el primer momento que inicia un romance o una relación virtual para no sufrir las consecuencias de una “atracción fatal”. Se le recomienda que delegue responsabilidades en ámbitos empresariales o comunitarios. Es un año para suavizar las diferencias ideológicas, sociales, raciales y de cambios en la percepción del mundo que viene. Durante este año se dejará domesticar, apreciando las pequeñas cosas de la vida; un mate en soledad, una salida al teatro o recital o un reencuentro con amigos.

HORÓSCOPO CHINO 2023 PARA EL CONEJO

Eres Conejo si naciste en los años siguientes según el calendario lunar chino:

Del 29 de enero de 1903 al 15 de febrero de 1904: Conejo de Agua.

Del 14 de febrero de 1915 al 2 de febrero de 1916: Conejo de Madera.

Del 2 de febrero de 1927 al 22 de enero de 1928: Conejo de Fuego.

Del 19 de febrero de 1939 al 7 de febrero de 1940: Conejo de Tierra.

Del 6 de febrero de 1951 al 26 de enero de 1952: Conejo de Metal.

Del 25 de enero de 1963 al 12 de febrero de 1964: Conejo de Agua.

Del 11 de febrero de 1975 al 30 de enero de 1976: Conejo de Madera.

Del 29 de enero de 1987 al 16 de febrero de 1988: Conejo de Fuego.

Del 16 de febrero de 1999 al 31 de enero de 2000: Conejo de Tierra.

Del 3 de febrero de 2011 al 22 de enero de 2012: Conejo de Metal.

Del 22 de enero del 2023 al 9 de febrero del 2024: Conejo de Agua.

«Los conejos no resienten tanto su año propio, salvo en momentos claves: cuando cumplen 24 (los chinos dicen que entonces comienza la adultez) y cuando llegan a los 60 años. El fenómeno se llama ben ming nian, que significa «en esta vida» o «año propio». El año de conejo de agua afectará a los conejos de 1963, porque este ben ming nian representa la suma de todas las experiencias al haber vivido un ciclo de 60 años completos. Los longevos conejos de 1927 y 1987, que también poseen energía fuego podrán reflexionar sobre los que les indispensables y lo que les pesa en exceso. Los demás conejos aprenderán a no dejarse explotar, y en muchos casos serán el ejemplo a seguir. Bienvenidos a su año propio”, indica la astróloga.

HORÓSCOPO CHINO 2023 PARA EL DRAGÓN

Eres Dragón si naciste en los años siguientes según el calendario lunar chino:

Del 16 de febrero de 1904 al 3 de febrero de 1905: Dragón de Madera.

Del 3 de febrero de 1916 al 22 de enero de 1917: Dragón de Fuego.

Del 22 de enero de 1928 al 9 de febrero de 1929: Dragón de Tierra.

Del 8 de febrero de 1940 al 26 de enero de 1941: Dragón de Metal.​

Del 27 de enero de 1952 al 13 de febrero de 1953: Dragón de Agua.​

Del 13 de febrero de 1964 al 1 de febrero de 1965: Dragón de Madera.​

Del 31 de enero de 1976 al 17 de febrero de 1977: Dragón de Fuego.​

Del 17 de febrero de 1988 al 5 de febrero de 1989: Dragón de Tierra.​

Del 1 de febrero de 2000 al 23 de enero de 2001: Dragón de Metal.​

Del 23 de enero de 2012 al 9 de febrero de 2013: Dragón de Agua.​

Del 10 de febrero de 2024 al 28 de enero de 2025: Dragón de Madera.

La astróloga dice que las relaciones con el signo del conejo son extrañas. Por un lado, cuando estos dos se conocen, crece un gran cariño entre ellos y no es extraño que formen matrimonios, amoríos y amistades que duran años; pero cuando hablamos del calendario chino, y nos referimos a los días, horas, meses y años del dragón junto al conejo, su influencia provoca un sinfín de situaciones que, si bien son interesantes, pueden atraer problemas de todo tipo. Los tiempos más complicados serán febrero y marzo. Por el lado amable, el dragón ganará una mayor disposición para la disciplina. Por el lado desagradable, podría alejarse de los amigos más fieles y cambiarlos por amistades más superficiales.

HORÓSCOPO CHINO 2023 PARA LA SERPIENTE

Eres Serpiente si naciste en los años siguientes según el calendario lunar chino:

4 de febrero de 1905 – 24 de enero de 1906: Serpiente de Madera

23 de enero de 1917 – 10 de febrero de 1918: Serpiente de Fuego

10 de febrero de 1929 – 29 de enero de 1930: Serpiente de Tierra

27 de enero de 1941 – 14 de febrero de 1942: Serpiente de Metal

14 de febrero de 1953 – 2 de febrero de 1954: Serpiente de Agua

2 de febrero de 1965 – 20 de enero de 1966: Serpiente de Madera

18 de febrero de 1977 – 6 de febrero de 1978: Serpiente de Fuego

6 de febrero de 1989 – 26 de enero de 1990: Serpiente de Tierra

24 de enero de 2001 – 11 de febrero de 2002: Serpiente de Metal

10 de febrero de 2013 – 30 de enero de 2014: Serpiente de Agua

El año anterior fue muy complicado, así que las serpientes llegarán al año nuevo completamente agotadas. El año del conejo le hará ver su vida por capítulos, recomponer su autoestima, valorar las pequeñas cosas de los tiempos en los que fue feliz, y agradecer la salud holística para continuar en el agitado mundo que tanto teme. Todo lo que haga repercutirá en su libertad de movimiento, ya sea por cuestiones de salud física y mental, asuntos económicos e incluso legales, o por cuidar de familiares ya ancianos o hijos, sobrinos o nietos. Es recomendable que no se quede sola: amigos, algún ex-amante o familiar la asistirán y podrá compartir sus pecados y escribir sus memorias.

HORÓSCOPO CHINO 2023 PARA EL CABALLO

Eres Caballo si naciste en los años siguientes según el calendario lunar chino:

Del 25 de enero de 1906 al 12 de febrero de 1907: Caballo de Fuego.

Del 11 de febrero de 1918 al 31 de enero de 1919: Caballo de Tierra.

Del 30 de enero de 1930 al 16 de febrero de 1931: Caballo de Metal.

Del 15 de febrero de 1942 al 4 de febrero de 1943: Caballo de Agua.

Del 3 de febrero de 1954 al 23 de enero de 1955: Caballo de Madera.

Del 21 de enero de 1966 al 8 de febrero de 1967: Caballo de Fuego.

Del 7 de febrero de 1978 al 27 de enero de 1979: Caballo de Tierra.

Del 27 de enero de 1990 al 14 de febrero de 1991: Caballo de Metal.

Del 12 de febrero de 2002 al 31 de enero de 2003: Caballo de Agua.

Del 31 de enero de 2014 al 18 de febrero de 2015: Caballo de Madera.

De todos los signos del zoo chino, es posible que el caballo sea el que más resintió la cuarentena comenzada por la rata y continuada al año siguiente. El conejo será benevolente. Es un año para el romance, la pasión, los flechazos y las travesuras. Tal vez se anime a recuperar la estabilidad emocional con horarios, una familia con hijos propios y ajenos, adoptar a chicos de la guerra de Ucrania o crear una ONG solidaria. Su esencia benefactora y cariñosa podrá plasmarse durante este año con resultados positivos. Será un año también práctico, la salud resultará primordial y tendrá la capacidad de discernir entre urgencia e importancia.

HORÓSCOPO CHINO 2023 PARA LA CABRA

Eres Cabra si naciste en los años siguientes según el calendario lunar chino:

Del 13 de febrero de 1907 al 1 de febrero de 1908: Cabra de Fuego

Del 1 de febrero de 1919 al 19 de febrero de 1920: Cabra de Tierra

Del 17 de febrero de 1931 al 5 de febrero de 1932: Cabra de Metal

Del 5 de febrero de 1943 al 24 de enero de 1944: Cabra de Agua

Del 24 de enero de 1955 al 11 de febrero de 1956: Cabra de Madera

Del 9 de febrero de 1967 al 29 de enero de 1968: Cabra de Fuego

Del 28 de enero de 1979 al 15 de febrero de 1980: Cabra de Tierra

Del 15 de febrero de 1991 al 3 de febrero de 1992: Cabra de Metal

Del 1 de febrero de 2003 al 21 de enero de 2004: Cabra de Agua

Del 19 de febrero de 2015 al 7 de febrero de 2016: Cabra de Madera

Del 6 de febrero de 2027 al 25 de febrero de 2028: Cabra de Fuego

«Considerando lo ocurrido en los últimos tres años, podemos decir que a las cabras las acompañan mejor ángel guardián. Sin embargo este año podría ser ligeramente complicado debido a que la cabra es una de las compañeras de la tríada de madera formada por los signos del conejo, el chancho y ella misma. Cuando el año del jefe de cualquier tríada llega, los otros dos signos necesitan estar siempre alerta no permitir que la fortuna buena o destructiva los arrastre, debe mantener los pies en la tierra. En este caso, el conejo es el líder de la tríada de madera, esa energía provoca valor e ira. La cabra tendrá mucha fuerza pero necesita fijarse sobre qué o quién aplica esa fuerza”, explica la astróloga.

Añade que la cabra está atravesando la transmutación de oruga a mariposa. Sabe que nada es eterno; pero decidirá disfrutar cada segundo de la vida, dejarse mimar, agasajar, invitar a cuanta propuesta decente e indecente tenga. Encauzará proyectos postergados: algún estudio, viaje, permacultura, huerta orgánica, artesanía, baile, canto, telar, el retorno a un deporte, hobby o a la enseñanza de su oficio, profesión o experiencia traumática que ayude en la comunidad.

HORÓSCOPO CHINO 2023 PARA EL MONO

Eres Mono si naciste en los años siguientes según el calendario lunar chino:

2 de febrero de 1908 – 21 de enero de 1909: Mono de Tierra

20 de febrero de 1920 – 7 de febrero de 1921: Mono de Metal

6 de febrero de 1932 – 25 de enero de 1933: Mono de Agua

25 de enero de 1944 – 12 de febrero de 1945: Mono de Madera

12 de febrero de 1956 – 30 de enero de 1957: Mono de Fuego

30 de enero de 1968 – 16 de febrero de 1969: Mono de Tierra

16 de febrero de 1980 – 4 de febrero de 1981: Mono de Metal

4 de febrero de 1992 – 22 de enero de 1993: Mono de Agua

22 de enero de 2004 – 8 de febrero de 2005: Mono de Madera

8 de febrero de 2016 – 27 de enero de 2017: Mono de Fuego

26 de enero de 2028–12 de febrero de 2029: Mono de Tierra

«El año del conejo pondrá alas en los pies del ya ágil mono. Todas las oportunidades que perdió o los retos que temió enfrentar volverán, aprovecharlo solo dependerá del interés que tenga por construir o reconstruir para el futuro; este tipo de oportunidades vuelven pocas veces en la vida. En cuanto a los asuntos familiares, el mono se impacienta fácilmente y dejará a la gente sin oportunidad de réplica o disculpa. El camino a la paz mental se construirá con comunicación por lo cual se le recomienda a buscar ayuda profesional: un buen terapeuta, un buen médico, un buen contador, un buen abogado. El dinero no faltará, no se preocupen”, afirma la astróloga.

Su autoestima, que estuvo con bajo perfil y sensaciones extrañas durante el año del tigre, será estimulada por gente creativa y amigos. No vuele muy alto antes de tener en orden sus ideas, contratos, relaciones laborales, confianza en su capacidad profesional y ganas de concretar sus planes. Estará solicitado; tendrá que distribuir muy bien su tiempo para no dispersarse. Después de muchos años podrá cerrar la venta de un inmueble, una herencia, o invertir en algún bien que sea rentable. Tendrá que atender su salud holísticamente. Se asesorará legalmente antes de firmar convenios ya que habrá dobles mensajes, traiciones del círculo cercano y despertará envidia. Necesitará equilibrio entre sus deseos profundos, ser fiel a sus creencias y animarse a algo nuevo.

HORÓSCOPO CHINO 2023 PARA EL GALLO

Eres Gallo si naciste en los años siguientes según el calendario lunar chino:

Del 26 de enero de 1933 al 13 de febrero de 1934: Gallo de Agua.

Del 13 de febrero de 1945 al 1 de febrero de 1946: Gallo de Madera.

Del 31 de enero de 1957 al 17 de febrero de 1958: Gallo de Fuego.

Del 17 de febrero de 1969 al 5 de febrero de 1970: Gallo de Tierra.

Del 5 de febrero de 1981 al 24 de enero de 1982: Gallo de Metal.

Del 23 de enero de 1993 al 9 de febrero de 1994: Gallo de Agua.

Del 9 de febrero de 2005 al 28 de enero de 2006: Gallo de Madera.

Del 28 de enero de 2017 al 15 de febrero de 2018: Gallo de Fuego.

Del 13 de febrero de 2029 al 2 de febrero de 2030: Gallo de Tierra.

«El año opuesto se llama Sui Po en chino que significa «año roto», «rompe años» o «edad vieja». Los gallos pasarán por el año opuesto inmersos en lo que expresan esas traducciones y por eso les pedimos especialmente que traten de tomarse un año sabático. Pidan ayuda a sus amigos o por lo menos lleven un proceso de terapia serio, que los tome de la mano a lo largo de un año del conejo que no les dará tregua. La combinación de energías les ofrecerá la oportunidad de deconstruirse: observarán sus virtudes y defectos de la misma manera en que un crítico especializado observa una película. Deconstruirse significará para el gallo tocar fondo, desarmar lo que no sirve y rescatar lo que es esencialmente bueno útil y bello”, señala la astróloga.

Complementa que buscará refugio en la naturaleza, en grupos de arte, meditación o cerámica. Reconocerá que siempre quiso ser independiente y tener su propio emprendimiento. Los socios aparecerán en lugares inesperados: un tour, un cumpleaños, una conferencia, una marcha, un comedor o un hospital.

HORÓSCOPO CHINO 2023 PARA EL PERRO

Eres Perro si naciste en los años siguientes según el calendario lunar chino:

Del 10 de febrero de 1910 al 29 de enero de 1911: Perro de Metal.

Del 28 de enero de 1922 al 15 de febrero de 1923: Perro de Agua.

Del 14 de febrero de 1934 al 3 de febrero de 1935: Perro de Madera.

Del 2 de febrero de 1946 al 21 de enero de 1947: Perro de Fuego.

Del 18 de febrero de 1958 al 7 de febrero de 1959: Perro de Tierra.

Del 6 de febrero de 1970 al 26 de enero de 1971: Perro de Metal.

Del 25 de enero de 1982 al 12 de febrero de 1983: Perro de Agua.

Del 10 de febrero de 1994 al 30 de enero de 1995: Perro de Madera.

Del 29 de enero de 2006 al 17 de febrero de 2007: Perro de Fuego.

Del 16 de febrero de 2018 al 4 de febrero de 2019: Perro de Tierra.

«El perro viene de buscar explosivos en campos minados. Los signos afines al tigre (perro y caballo) tuvieron un año muy difícil, así que este año será un poco más calmo, no por falta de sucesos importantes sino porque energéticamente el perro estará más claro en lo que necesita y en cómo llegar a salvo a la meta deseada sin perder nada en el camino. El conejo atrae influencia positiva por parte de mujeres mayores, instituciones y escuelas por lo que este es un buen año para perros estudiantes o perros que quieran volver a la escuela. Los demás canes necesitarán agrupar fuerza para mudar pelaje y dejar la cucha», indica la astróloga.

Los signos afines al tigre — perro y caballo–, tuvieron un año muy difícil, así que este año será un poco más calmo, no por falta de sucesos importantes, sino porque el perro estará más claro en lo que necesita y en cómo llegar a salvo a la meta. Este es un buen año para estudiantes o los que quieren volver a la escuela. Habrá tensiones, problemas judiciales, jaqueos en las redes y estafas que serán superados con lucidez y buen asesoramiento legal. El conejo será patrocinador y mecenas de sus nuevas ideas, obras de teatro, revistas digitales, recitales, conciertos u obras de emprendimientos inmobiliarios. Tendrá el día ocupado en más de un trabajo y en salidas nocturnas.

HORÓSCOPO CHINO 2023 PARA EL CHANCHO O CERDO

Eres Cerdo o Chancho si naciste en los años siguientes según el calendario lunar chino:

Del 30 de enero de 1911 al 17 de febrero de 1912: Cerdo de Metal.

Del 16 de febrero de 1923 al 4 de febrero de 1924: Cerdo de Agua.

Del 4 de febrero de 1935 al 23 de enero de 1936: Cerdo de Madera.

Del 22 de enero de 1947 al 9 de febrero de 1948: Cerdo de Fuego.

Del 8 de febrero de 1959 al 27 de enero de 1960: Cerdo de Tierra.

Del 27 de enero de 1971 al 14 de febrero de 1972: Cerdo de Metal.

Del 13 de febrero de 1983 al 1 de febrero de 1984: Cerdo de Agua.

Del 31 de enero de 1995 al 18 de febrero de 1996: Cerdo de Madera.

Del 18 de febrero de 2007 al 6 de febrero de 2008: Cerdo de Fuego.

Del 5 de febrero de 2019 al 24 de enero de 2020: Cerdo de Tierra.

«La energía del año del conejo pondrá a trabajar arduamente a la cabra y el chancho, porque enérgicamente el conejo manda en la tríada que forman esos signos y sube la energía madera la cual se expresa por medio de la ira y el valor. Durante estos meses será difícil aprender a desprenderse y dejar de controlar lo que hacen sus seres amados, sobre todo para los chanchos que se dedican a los negocios, la política y la milicia. Los chanchos que se dediquen al arte, la literatura y la danza vivirán más en paz pero es importante que sepan buscar su inspiración en la calma que trae la meditación, una dieta saludable y amores menos intensos», señala la astróloga.

Agrega que aparecerán patrocinadores y gente del extranjero le hará nuevas ofertas; conjugará estudio con trabajo, amor con aventuras, búsqueda espiritual con maestros.

Vía Gente y La Nación

Revisa las predicciones de la astróloga para este 2023:

