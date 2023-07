Lula y Xi Jinping iniciaron el camino hacia la desdolarización del comercio

La potencial creación de una moneda nueva para los países del BRICS cambiaría el enfoque del dólar como moneda para transacciones comerciales. La audaz apuesta, acompañada de la asunción de Dilma Rousseff como presidenta del banco de los BRICS, el New Development Bank, promete ser la alternativa a los préstamos de inversión condicionados del Banco Mundial y del FMI.

Este es un extracto de un artículo publicado originalmente en abril, poco después de la visita de Lula da Silva a China. Puede leer el artículo completo aquí.

En septiembre de 2006, con ocasión de una Asamblea General de la ONU, los cancilleres de Brasil, China, Rusia e India comenzaron a esbozar lo que sería un gran acuerdo de apoyo comercial y monetario. En 2010, en un encuentro de los presidentes de dichos países en Brasilia y un año después en China, se ratificó y comenzó a dar forma a lo que hoy es conocido como los BRICS, núcleo al que se sumó África del Sur. Si bien en un primer momento demostraron la voluntad de producir una mayor interlocución entre los países integrantes, con los años la agenda comenzó a contemplar una concertación más amplia a nivel internacional y, por sobre todo, asociaciones económicas y financieras en sectores estratégicos como la energía, agricultura y el desarrollo científico y tecnológico.

La visita a China realizada en abril por el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva a su colega Xi Jinping constituyó más que un paso más en este proceso de integración. Además de importantes acuerdos comerciales y de financiamiento suscritos, se anunció el abandono del dólar como moneda de intercambio y el comercio con las divisas nacionales (yuanes chinos y real brasileño), lo que constituye un gran salto hacia la desdolarización del planeta.

“Todas las noches me pregunto por qué todos los países están obligados a hacer su comercio respaldado por el dólar ¿Por qué no podemos hacer nuestro comercio respaldado por nuestra moneda? ¿Por qué no apostamos por la innovación? ¿Quién decidió que el dólar fuera la moneda?, tras la desaparición del oro como paridad”

Luiz Inácio Lula da Silva

Presidente de Brasil