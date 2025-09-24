La Cisterna celebra a Víctor Jara: concierto gratuito “Voces para Víctor” en su 93° natalicio

La Municipalidad de La Cisterna celebra a Víctor Jara con el concierto gratuito “Voces para Víctor” que se llevará a cabo este domingo 28 de septiembre, cuando se celebran 93 años del nacimiento de este ícono inmortal de la música y la cultura chilena.

El homenaje al cantautor tendrá lugar en la Casa de la Cultura Víctor Jara (Gran Avenida 8585-A), a partir de las 11:30 de la mañana.

“Voces para Víctor” es un montaje musical escenificado, ideado y dirigido por Annie Murath, directora del Departamento de Teatro de la Universidad de Chile, compuesto por 16 canciones interpretadas por el Ensamble Aguayé de la Universidad Alberto Hurtado, junto a un coro, solistas, actores y actrices; todo bajo la dirección musical de Felipe Valdés Carraha.

A través de arreglos musicales esta obra revivirá canciones como “El derecho de vivir en paz”, “Deja la vida volar”, y “El martillo”, acompañadas de textos del propio artista.

“Voces para Víctor”, combina las dos vertientes principales de su carrera artística: el teatro, donde Víctor Jara dejó una huella indeleble como estudiante, actor y director teatral de la Universidad de Chile, y la música, que lo llevó a ser una figura icónica y un referente ide la canción social en Chile, América Latina y el resto del mundo.

A través de su música y su activismo, Jara se erigió como un símbolo de lucha y esperanza para las clases más desposeídas, representando fielmente los valores de justicia y dignidad que defendió hasta el final de sus días.

Alcalde Olmos: «Recordamos no solo su legado artístico, sino su vida como luchador social»

Este encuentro de música, memoria y arte busca mantener vivo el legado del cantautor, al cumplirse 93 años de su nacimiento.

«Este concierto busca conmemorar a Víctor Jara en su natalicio n°93, con una obra musical de primer nivel, con un montaje de más de 20 voces en honor a Victor», señaló el alcalde de La Cisterna Joel Olmos Espinoza.

«Recordamos en este homenaje no solo su legado artístico, sino su vida como luchador social, estrechamente ligada al movimiento popular de la época y al proceso de transformaciones promovido por la UP y Salvador Allende», afirmó.

El jefe comunal destacó la importancia de la realización del concierto gratuito “Voces para Víctor”, en medio del negacionismo que persiste en ciertos sectores políticos del país, que insisten relativizar los crímenes cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y dejar a un lado la memoria histórica.

«Para nosotros es un motivo de orgullo honrar su memoria, en especial en medio de una ola negacionista y más aún de apología a la barbarie pinochetista», planteó Olmos.

Por tal motivo, el acalde extendió una invitación a la ciudadanía a participar y ser parte de este homenaje que recuerda el valor de la música y la esperanza en comunidad.