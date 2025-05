Lo torturaron con electricidad en sus genitales: Estado deberá pagar por crimen cometido por agentes de la dictadura

El Quinto Juzgado Civil de Santiago condenó al fisco a pagar una indemnización de $15.000.000 por concepto de daño moral, a una víctima de la dictadura de Augusto Pinochet, que fue detenido el 30 de septiembre de 1973 por efectivos de Carabineros y posteriormente sometido a torturas en una unidad policial y en el Estadio Nacional.

En la resolución del tribunal capitalino se encuentra el desgarrador testimonio del demandante R.M.R.D., quien narró que ese día fue detenido y torturado por los uniformados se su propia casa.



«Fui golpeado, estrangulado y ahogado con una bolsa plástica, que ponían en mi cabeza, mientras me pegaban palos en las rodillas y los muslos, me dieron una golpiza con golpes de puño, patadas, culatazos, me aplicaron corriente con unos bastones que daban descargas eléctricas me dieron golpes eléctricos en la cara, en la cabeza, en el pecho y las manos, me encapucharon y me amarraron las manos y los pies y fui trasladado a la comisaria, donde nuevamente fui sometido a brutales torturas consistentes en lo mismo, golpes y descargas eléctricas, pero que me sacaron los pantalones y me electrocutaron los testículos también», recordó.

Tras su paso por la comisaría, fue trasladado al Estadio Nacional trasladado al Estadio Nacional, donde lo recibieron a punta de culatazos y patadas en un callejón oscuro hecho por militares.

«Con un golpe de culata que me dieron en la espalda caí al suelo, me dieron otro en la cabeza y perdí la conciencia, me encerraron en uno de los camarines con muchos detenidos, hacíamos turno para dormir debido a que no podíamos estar todos acostados, era sacado del camarín para ser torturado, me aplicaron nuevamente corriente, esta vez los militares, me desnudaron y me pusieron corriente en los testículos, en el pene, en el ano con algo que me introdujeron, siempre me resistí pero los golpes eran brutales, estaba amarrado de manos y pies y con venda en los ojos, era contenido por varios militares me agarraban para inmovilizarme, me electrocutaron los labios», relató la víctima del régimen de Pinochet.

Indicó que permaneció siete días preso en el Estadio Nacional, los cuales le parecieron una eternidad debido a la violencia que sufrió.

«Me torturaron todos los días a diferentes horarios y la brutalidad de las torturas era mayor cada día, todavía no me explico como pude resistir tanto martirio. Salí en libertad el 7 de octubre”, señaló el demandante que fue reconocido como víctima de violación a los derechos humanos por el propio Estado de Chile, encontrándose en el listado de Prisioneros Políticos y Torturados elaborado por la Comisión Valech II.

En consideración de los hechos descritos, R.M.R.D. presentó una demanda de Indemnización de Perjuicios contra el Estado de Chile por los graves daños que ha sufrido producto de los diversos abusos de los que fue víctima y que hasta el día de hoy se traducen en dolor, sufrimiento, impotencia, miedo y amargura.

Justicia ordena indemnizar a víctima torturada en comisaría y Estadio Nacional

Tras evaluar los antecedentes del caso, en el fallo (causa rol 2.384-2024), la magistrada María Soledad Jorquera Binner acogió parcialmente la demanda, tras establecer que R.M.R.D. fue víctima de un crimen de lesa humanidad, imprescriptible tanto en sede penal como civil.

Según la resolución, en orden a acreditar la existencia y avaluación del daño moral, «el demandante se valió de prueba documental, acompañando una serie de documentos consistentes en artículos e informes a los cuales se les restará mérito probatorio, atendido que se trata de instrumentos que nada dicen relación con su situación particular, sino que se refieren de manera general a las consecuencias que presentan las víctimas de violaciones a los derechos humanos».

“Que atendido que el demandante figura en la nómina de personas reconocidas como víctima de prisión política y tortura, y teniendo en especial consideración la gravedad del hecho ilícito del que fue víctima, sin que se rindiera otra prueba en orden a determinar con mayor precisión la avaluación del daño moral alegado, será regulado prudencialmente en la suma de $15.000.000”, ordenó el tribunal.

“Que en cuanto a la alegación de la parte demandada, en orden a estimar que para la regulación del daño moral se consideren los pagos recibidos por las leyes de reparación, será desestimado, por cuanto corresponden a asignaciones entregadas en razón de los reconocimientos efectuados por la Comisión Valech a las víctimas directamente afectadas por violaciones a los derechos humanos, más no una indemnización de daño moral sufrido por las mismas, pues no aparece que en la determinación de su monto se hayan considerado los elementos propios y personales de quienes han debido soportar los sufrimientos y consecuencias de los actos de los que se trata”, concluyó.

Ver fallo de Primera Instancia