Top 10 de canciones internacionales que abordaron la dictadura en Chile

Además de las canciones interpretadas por artistas nacionales que hicieron alusión a la feroz dictadura que azotó a Chile por 17 años, como Illapu, Los Tres o Quilapayún, te traemos un listado con artistas extranjeros que hicieron lo propio desde el resto del mundo. Víctor Jara es el más homenajeado.

Matador – Los Fabulosos Cadillacs

“Matador” pertenece a “Vasos vacíos” el octavo disco de la banda argentina. La letra hace referencia al cantautor nacional Víctor Jara, quien fuera asesinado días después de iniciada la dictadura.

“¿Qué suenan?

Son balas

Me alcanzan

Me atrapan

Resiste

¡Victor Jara no calla!”

Washington Bullets – The Clash

Los íconos del punk londinense se hacen presentes en este listado con Washington Bullets, la canción perteneciente al cuarto disco de la banda “Sandinista!”. Aquí el extracto de la letra:

As every cell in chile will tell

The cries of the tortured men

Remember allende, and the days before,

Before the army came

Please remember Víctor Jara,

In the Santiago Stadium,

Es verdad – those washington bullets again

“Como cada célula de Chile dirá

Los gritos de los hombres torturados

Recuerde allende, y los días anteriores

Antes de que llegara el Ejército

Por favor, recuerda a Víctor Jara

En el Estadio de Santiago

Es verdad – esas balas de Washington otra vez”

The Price of Oil – Billy Bragg

El cantautor de origen inglés ubica esta canción en el contexto del conflicto bélico entre Estados Unidos e Irak, posicionando a Pinochet a la altura de Saddam Hussein, describiendo que ambos recibieron ayuda del mismo país: Estados Unidos, incluyendo Bin Laden.

Saddam killed his own people

just like general Pinochet

and once upon a time both these evil men

were supported by the U.S.A.

and whisper it, even Bin Laden

Saddam mató a su propio pueblo

como el General Pinochet

estos dos hombres malvados

fueron apoyados por los EE.UU.

y lo susurro, incluso Bin Laden

El Aguante – Calle 13

El Aguante pertenece al quinto álbum de la banda. En ella se describe la capacidad de “aguante” del ser humano para soportar desde el dolor físico hasta las peores condiciones políticas y sociales. Dentro de la letra, Residente hace referencia a Pinochet citándolo junto a otros dictadores. Además, en otra estrofa dice “Aguantamos la muerte de Lenon, la de Víctor Jara”

“Aguantamos cualquier tipo de dolor, aunque nos duela

Aguantamos Pinochet, aguantamos a Videla

A Franco, Mao Ríos, Mong Mucabe, Hitler y Diaming

Stalin, Bush, Truman, Ariel, Charón y Husein”

This is not America – Residente

Bajo una premisa similar, pero actuando como solista, Residente lanzó en marzo del 2022 “This is not America” donde recrea de manera muy explícita el asesinato del cantautor nacional

Yo pisaré las calles nuevamente – Pablo Milanés

“Esta es la única canción que me ha salido en 10 minutos y se la dediqué, breves momentos después de enterarme de su muerte a Miguel Enríquez”, dice el cubano en esta presentación en vivo. La letra hace referencia al Chile post Golpe de Estado; “Yo pisaré las calles nuevamente, de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada, me detendré a llorar por los ausentes”.

They Dance Alone – Sting

El exlíder de The Police escribió en 1987 esta canción haciendo referencia a la cueca sola, baile que realizan principalmente mujeres con las fotos de sus familiares desaparecidos.

Why are there women here dancing on their own?

Why is there this sadness in their eyes?

Why are the soldiers here

Their faces fixed like stone?

¿Por qué hay mujeres aquí bailando solas?

¿Por qué hay tanta tristeza en sus ojos?

¿Por qué están aquí los soldados?

¿Sus caras fijas como piedra?

Santiago – Corazón Valiente

Esta banda se formó en el extanjero, pero está compuesta por chilenos hijos de exiliados en París, Francia. La letra hace una clara referencia a la prohibición de derechos que sufrió la sociedad chilena después del Golpe.

Covers épicos

Juan sin tierra – Ska-P

La popular banda española de Ska incluyó en su disco “Eurosis” la canción “Juan sin tierra” de Víctor Jara.

Canción del minero – Rage Against The Machine

La banda norteamericana liderada por Zack de la Rocha, famosa por levantar distintas banderas de lucha en cada uno de sus conciertos, interpretó en su paso por Chile en 2010 la Canción del Minero, además, le dedicó “Freedom” al escritor nacional Roberto Bolaño, a quien Zack describió como “un increíble humano”