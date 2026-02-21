14 años de la Marcha por el Mapuzungun: En Temuco exigen que se declare idioma oficial de la Araucanía

Marcha por el mapuzugun cumple 14 años: «El Estado ha perpetuado el trauma colonial»

Marcha familiar recorrió las calles de Temuco

Imágenes difundidas por: Luz Marina Huenchucoy Millao

Este viernes 20 de febrero en la ciudad de Temuco, se realizó la Marcha por la oficialización y revitalización del mapuzugun, convocada por diversas organizaciones y liderazgos mapuche del territorio.

La actividad, de carácter familiar, congregó a decenas de personas durante la mañana en la plaza del hospital, desde donde transitaron por diversas calles de la capital regional. Uno de los puntos más simbólicos de la movilización fue la detención frente a la Gobernación Regional, oportunidad en que se hizo entrega de una carta al gobernador René Saffirio, quien recibió personalmente el documento.

Por su parte, este sábado 21 de febrero, en Temuco se vivirá la “Feria y Festival por el Mapuzugún y la Resistencia Mapuche”, organizada por TXAWÜN – Comunidades Temuko, cuyos detalles se comparten al final de la nota.

Comunicado público: 14 años de lucha y cuatro gobiernos sin respuesta

En el marco de la décimo cuarta versión de la movilización, las organizaciones convocantes emitieron un comunicado público expresando que «el idioma mapuzugun es la lengua ancestral y originaria del Wallmapu», advirtiendo que se encuentra «en peligro de desaparecer, lo anterior es producto del racismo y la violencia colonial del Estado, de las políticas monolingües en español que se llevan adelante hasta el día de hoy en el Wallmapu». El texto recuerda que esta demanda tiene raíces históricas profundas, pues «tras 91 años desde la propuesta que nace del tercer congreso de la Federación Araucana, de 1935, el cual busca que el mapuzugun sea reconocido como un idioma que goce del estatus de lengua oficial, tras 14 años de movilizaciones por su revitalización, el camino ha sido preparado para que el Estado de Chile genere los instrumentos jurídicos que se requiera».

El movimiento por el mapuzugun (MPM), iniciado durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, ha atravesado cuatro administraciones sin obtener respuestas concretas. «Ya van cuatro gobiernos durante estos 14 años de movilización y ninguno, independiente del sector político, ha tenido la voluntad para dar respuesta a una demanda histórica del pueblo mapuche», señala el comunicado, añadiendo que esta es la cuarta movilización durante el mandato de Gabriel Boric «sin encontrar respuestas desde el gobierno a pesar de haber sido una promesa de campaña».

En el contexto del Día Internacional de la Lengua Materna, establecido por la UNESCO en 1999 y que se celebra cada 21 de febrero, las organizaciones enfatizan que «el reconocimiento del idioma mapuche es un derecho humano, es un primer paso para dar inicio a la reparación de la deuda histórica en diversas áreas, como educación, salud, justicia y territorio». Denuncian que estas exigencias «se han encontrado con obstáculos en una cultura hegemónica que no fomenta ni el respeto ni la diversidad», mientras que el Estado ha perpetuado un «trauma colonial» al no reconocer a los pueblos originarios.

Pese al contexto de negación, el comunicado destaca los esfuerzos territoriales como los «Nidos Lingüísticos», «Koneltun» o internados lingüísticos, talleres y material didáctico, que «han tenido buenos resultados, como la generación de nuevos hablantes del mapuzugun en la primera infancia». Sin embargo, advierten que estas iniciativas «carecen de un marco legal que potencie su funcionamiento», pues «la normativa actual del Ministerio de Educación no permite la posibilidad de generar una educación propia en mapuzugun, siendo esto totalmente contradictorio a lo que establece la normativa internacional vigente en la materia».

Las organizaciones interpelan directamente al Estado de Chile en relación a los compromisos internacionales, citando el Convenio N° 169 de la OIT en su artículo 13, que establece el derecho de los pueblos indígenas a «revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura y literaturas». El movimiento enfatiza que la demanda del mapuzugun es transversal y que los hablantes deben poder «hacer uso de sus derechos al acudir en las diversas instituciones del Estado de Chile», entendiendo el uso de la lengua como un derecho básico humano que permite «la reproducción de la cultura».

Finalmente, el comunicado cierra con una crítica al actual gobierno: «señalar de manera enfática, que, en lo que respecta a los compromisos de campaña electoral, el gobierno actual no ha cumplido con los pueblos originarios y en específico hacer efectivo el reconocimiento de los derechos lingüísticos a nivel de políticas públicas en Chile. Nuestro deber es seguir luchando por nuestros derechos y continuar manifestándonos por nuestro mapuzugun».

CARTA A RENÉ SAFFIRIO: Solicitan mesa de trabajo por la oficialización del mapuzungun

En la carta fechada el viernes 20 de febrero de 2026 y dirigida al gobernador René Saffirio, las organizaciones denuncian que «el mapuzugun se encuentra en una situación de marginalidad y en peligro de desaparecer, situación que vulnera lo que señala el derecho internacional». En el documento, solicitan formalmente «levantar una mesa de trabajo que permita avanzar en la declaración del mapuzugun como un idioma oficial en La Araucanía, instancia que ha sido propuesta por comunidades y organizaciones entre el 2012-2026».

La misiva expone los antecedentes que allanan el camino para esta declaración, mencionando que «existe un movimiento social activo que viene exigiendo medidas en la materia desde el 2012 y la propuesta de declarar al idioma mapuzugun como oficial cumple 91 años como demanda desde el tercer congreso de la Federación Araucana de 1935». Asimismo, destacan la existencia de «dos decretos municipales (Galvarino 2013 y Temuko 2021) que tratan la materia, además de un Reglamento Regional Por la Oficialización del Mapuzugun del año 2015 que ha sido visado por la Contraloría de la Republica, además de una moción del CORE de marzo del 2015 en pleno».

Las organizaciones concluyen con un llamado a la voluntad política, expresando que «hoy solo falta la voluntad política para avanzar en esta sentida materia que representa un derecho fundamental para los mapuche y una esperanza de una mejor convivencia intercultural para nuestra región». La carta, recibida personalmente por el gobernador Saffirio, representa la esperanza de «volver a retomar el diálogo en una mesa de trabajo que permita avanzar en la materia».

Feria y Festival por el Mapuzungun / Temuko

Este sábado 21 de febrero se realizará el gran Festival y Feria por el Mapuzugun y las resistencias en la comunidad Juan Currin, ubicada en avenida Luis Durand esquina El Bosque en Temuco. La actividad, que se extenderá durante toda la jornada, contará con una completa oferta familiar que incluye juegos inflables para los más pequeños, venta de artesanías, alimentos, productos del campo y cerveza artesanal Peñiwen. Los organizadores han dispuesto además animación bilingüe a cargo de la lamgen Margarita Catrileo, promoviendo un ambiente mapuche y familiar bajo el lema «apoya a nuestra gente, aflyaya taiñ mogen» (defendamos nuestra vida).

El cronograma artístico y cultural comenzará a las 16:00 horas con un taller de mapuzugun para pichikeche (niños) dictado por Jasna Caniumil. La música tomará protagonismo desde las 17:00 con la presentación de Nawelwenu, seguido por Meli Newen y Epew Jam a las 18:00, Janoweichafe y banda a las 19:00, la cumbia villera de Cumbiamba a las 20:00, y el cierre estelar desde las 21:30 con Colelo Identidad Mapuche para cerrar con todo el newen. Entre cada presentación musical, diversas organizaciones y dirigentes tomarán la palabra. El acceso estará disponible mediante colectivos 17 hacia Fundo El Carmen y micros 7 que dejan en el acceso, con estacionamientos limitados en el lugar.