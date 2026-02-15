27 fotografías históricas que cobran vida: Conmovedor video con registros de los pueblos Selk’nam, Yagán y Kawésqar

Un proyecto audiovisual del creador digital José Miguel Infante revive con inteligencia artificial 27 fotografías históricas de los pueblos Selk’nam, Yagán y Kawésqar. “Fueguinos, un recuerdo de lo que el mundo perdió” propone un ejercicio de memoria sobre el genocidio y la historia silenciada del extremo sur.

27 fotografías históricas que cobran vida: Conmovedor video con registros de los pueblos Selk’nam, Yagán y Kawésqar
Autor: Seguel Alfredo
Seguel Alfredo

27 fotografías restauradas que cobran vida: memoria silenciada de los pueblos Selk’nam, Yagán y Kawésqar

Un trabajo audiovisual que cruza memoria, tecnología y justicia histórica se ha abierto paso con fuerza en redes sociales. Se trata de “Fueguinos, un recuerdo de lo que el mundo perdió”, proyecto del creador digital José Miguel Infante M. (@jminfante8), que reúne y restaura 27 fotografías históricas de los pueblos Selk’nam, Yagán y Kawésqar, tomadas entre 1890 y 1925, devolviéndoles vida mediante herramientas de inteligencia artificial.

El registro no se limita a un ejercicio estético. Por el contrario, propone un acto de memoria frente a la violencia histórica sufrida por estos pueblos originarios del extremo sur del continente. “Pueblos forjados en el frío, perseguidos, acorralados y exhibidos como animales, siendo su peor apartado, el genocidio”, señala Infante al presentar el proyecto, subrayando el trasfondo de despojo y exterminio que marcó sus trayectorias.

La curatoría reúne imágenes que hoy forman parte del archivo histórico, restauradas digitalmente para permitir una conexión más directa y humana con los rostros, miradas y gestos de quienes fueron sistemáticamente silenciados. Según explica el autor, el objetivo fue “hacer un ejercicio de memoria en honor a las culturas fueguinas; Selk’nam, Yaganes y Kawesqar”, generando reflexión y conciencia en nuevas audiencias.

El proyecto fue posible gracias a la colaboración del arquitecto especialista en Patrimonio Cultural Nicolás Fernández Gurruchaga (@nicolasfdezg), socio fundador de @enterrenochile, quien facilitó el material fotográfico, y del compositor argentino Sebastián Núñez Szymanski (@theoceansson), quien autorizó el uso de su música en el registro.

El resultado es un trabajo conmovedor que invita a mirar de frente una historia incómoda pero necesaria.

Ver publicación original

Suscríbete
|
pasaporte.elciudadano.com

Relacionados

Seguel Alfredo

Cifras que se silencian: En Chile hay más de 2 millones de personas pertenecientes a un pueblo originario según censo

Hace 2 meses
Seguel Alfredo

Census 2024: Over 2 Million People in Chile Identify as Indigenous, with the Mapuche Representing 77%

Hace 2 meses
Seguel Alfredo

"Historia de una huella": la épica exposición sobre los pueblos fueguinos llega a Duoc UC Puerto Montt

Hace 3 semanas
Seguel Alfredo

Pesar por el fallecimiento de Francisco Arroyo Edén, Tesoro Humano Vivo del Pueblo Kawésqar (Homenaje)

Hace 2 semanas
Seguel Alfredo

Tributes Pour in for Francisco Arroyo Edén, Living Human Treasure of the Kawésqar People

Hace 2 semanas
Seguel Alfredo

La premiada ópera Patagonia regresa al Teatro Biobío en Concepción

Hace 3 meses
Seguel Alfredo

Comunidad Kawésqar acusa que industria salmonera usa áreas protegidas de Magallanes como «refugio productivo»

Hace 4 semanas
Seguel Alfredo

UFRO Conducts Pioneering Study on Intercultural Education for Selk’nam, Chango, and Afrodescendant Communities in Chile

Hace 3 semanas
Seguel Alfredo

Vuelco en caso de ballena muerta en Reserva Kawésqar: Imágenes revelan a cetáceo enmallado en centro de cultivo salmonero Australis

Hace 3 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano