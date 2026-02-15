27 fotografías históricas que cobran vida: Conmovedor video con registros de los pueblos Selk’nam, Yagán y Kawésqar

27 fotografías restauradas que cobran vida: memoria silenciada de los pueblos Selk’nam, Yagán y Kawésqar

Un trabajo audiovisual que cruza memoria, tecnología y justicia histórica se ha abierto paso con fuerza en redes sociales. Se trata de “Fueguinos, un recuerdo de lo que el mundo perdió”, proyecto del creador digital José Miguel Infante M. (@jminfante8), que reúne y restaura 27 fotografías históricas de los pueblos Selk’nam, Yagán y Kawésqar, tomadas entre 1890 y 1925, devolviéndoles vida mediante herramientas de inteligencia artificial.

El registro no se limita a un ejercicio estético. Por el contrario, propone un acto de memoria frente a la violencia histórica sufrida por estos pueblos originarios del extremo sur del continente. “Pueblos forjados en el frío, perseguidos, acorralados y exhibidos como animales, siendo su peor apartado, el genocidio”, señala Infante al presentar el proyecto, subrayando el trasfondo de despojo y exterminio que marcó sus trayectorias.

La curatoría reúne imágenes que hoy forman parte del archivo histórico, restauradas digitalmente para permitir una conexión más directa y humana con los rostros, miradas y gestos de quienes fueron sistemáticamente silenciados. Según explica el autor, el objetivo fue “hacer un ejercicio de memoria en honor a las culturas fueguinas; Selk’nam, Yaganes y Kawesqar”, generando reflexión y conciencia en nuevas audiencias.

El proyecto fue posible gracias a la colaboración del arquitecto especialista en Patrimonio Cultural Nicolás Fernández Gurruchaga (@nicolasfdezg), socio fundador de @enterrenochile, quien facilitó el material fotográfico, y del compositor argentino Sebastián Núñez Szymanski (@theoceansson), quien autorizó el uso de su música en el registro.

El resultado es un trabajo conmovedor que invita a mirar de frente una historia incómoda pero necesaria.

